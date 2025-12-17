榮民王禮佳百歲壽誕 新北榮服處表達敬意

記者吳典叡／綜合報導

家住新北市中和區的榮民王禮佳今（17）日喜迎百歲壽誕，新北市榮民服務處處長林振生率責任區輔導員及社區服務組長前往王爺爺住家祝壽，現場氣氛溫馨感人。榮服處特別準備壽糕及營養品賀禮，林振生並親自為王爺爺佩戴象徵長壽的金壽桃，同時轉贈總統及行政院長壽屏，表達政府對榮民前輩的崇高敬意。

王爺爺生於民國15年，祖籍江西，年少立志報國，歷經對日抗戰及國共內戰，隨部隊來臺後至鳳山訓練中心受訓。823戰役期間，堅守金門前線，後以陸軍中校光榮退役。退役後，考取國立臺灣師範大學，畢業後於國中教國文十餘年，作育英才、桃李滿天下。

慶生活動中，王爺爺開心分享家庭生活點滴，並誇讚女婿前國防部副部長徐衍璞對其照顧周到、關懷備至，言談間流露滿滿欣慰。王爺爺也分享長壽秘訣，為平日飲食適量不忌口，並善用智慧型手機下圍棋，主動接觸數位科技，展現願意學習、與時俱進的生活態度，亦常按摩腹部，是百歲榮民健康樂活的典範。

林振生表示，舉辦百歲慶生活動，旨在向為國奉獻一生的榮民表達敬意，也展現國家對榮民長者的關懷與照顧。王爺爺一生忠勤報國、作育英才，堪為後輩學習楷模。榮服處將持續精進服務品質，提供更周全的照顧與關懷，陪伴榮民長者安享尊嚴與幸福的晚年。

新北市榮民服務處處長林振生率責任區輔導員、社區服務組長等一行人，共同向王爺爺祝賀壽誕。（新北市榮服處提供）

王爺爺與其女婿前國防部副部長徐衍璞、新北市榮民服務處處長林振生一同切壽糕，氣氛融洽。（新北市榮服處提供）

王爺爺開心的分享養生秘訣。（新北市榮服處提供）