榮民申雲龍百歲嵩壽 榮服處音樂祝福

榮民申雲龍爺爺（左三）百歲嵩壽，台南市榮服處到場慶生，獻上祝福與敬意。

（榮服處提供）

記者黃文記∕永康報導

榮民申雲龍爺爺榮迎百歲嵩壽，台南市榮服處王國能處長日前特別攜手華山基金會中西站吳品儀站長，率領該處責任區輔導員、榮欣志工及替代役等服務團隊，親赴申爺爺府上舉辦一場溫馨而隆重的百歲慶生會。王國能處長除代表總統與行政院長恭呈祝賀壽屏外，亦代輔導會主任委員致贈寓意永祿長青的琉璃壽桃金飾，以彰顯國家對申爺爺戎馬半生的至高敬意。

台南市榮服處說明，申雲龍爺爺祖籍山東省日照縣，為政工幹校第三期研究班畢業校友。服役期間表現卓越，歷任母校中尉翻譯官、中校科長等要職，最終以陸軍上校教官榮耀退伍。其軍旅歲月貢獻斐然，足堪後輩典範。

退伍後，申爺爺旅居美國一段時日，返台後與妻子相互扶持，日常生活安穩祥和。三位子女皆事業有成，長子與么子旅居美國發展；次子任教於成功大學。子孫皆立業成家，家庭美滿令人稱羨。現今申爺爺身心康健、思路清晰、談吐儒雅，作息自律，家庭和樂，堪稱安享晚年之典範長者。

南市榮服處由音樂愛好者員工以電子琴及電子薩克斯風演奏出一場深具情感與溫度的音樂祝福。現場除齊聲高唱〈生日快樂〉，並演繹《夜來香》、《甜蜜蜜》、《祝你幸福》等經典曲目，讓申爺爺一家沉浸於滿載回憶與祝福的音樂時光。

申爺爺開心歡樂，感謝榮服處的貼心安排與王處長的溫暖關懷。