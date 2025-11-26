榮民百歲生日 新竹榮服處溫馨祝賀

新竹榮服處鞠宗顯處長（前排右二）偕趙強里長（左二）、黃承澤主任（後排右一）及榮欣志工與李爺爺家人歡慶爺爺百歲生日，和樂融融。

▲新竹榮服處鞠宗顯處長（前排右二）偕趙強里長（左二）、黃承澤主任（後排右一）及榮欣志工與李爺爺家人歡慶爺爺百歲生日，和樂融融。

新竹榮民服務處鞠宗顯處長偕新竹市東區後備軍人輔導中心主任黃承澤、光明里趙強里長、責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工等一行人，至榮民李義三居住社區交誼廳祝賀其百歲壽誕，榮服處除代為致贈總統及行政院長百歲壽屏，更代表輔導會獻上精心訂製金飾及特製百歲蛋糕、壽桃及壽麵等賀禮，祝福李爺爺福如東海、壽比南山。

廣告 廣告

李爺爺民國十五年出生於河南省，六十四年陸軍少校退伍，服役時擔任軍醫官，退伍後於桃園市所轄衛生所服務，醫者仁心，造福無數病患。與配偶育有四子，夫婦倆鶼鰈情深，兒子事業有成，家人感情融洽。

新竹榮民服務處鞠宗顯處長二十六日，帶動現場人員一起幫李爺爺歡唱生日快樂歌，現場氛圍熱鬧溫馨並留下歡愉合影。李爺爺快樂地和大家一起分享蛋糕及福氣，李爺爺及其家人很感謝榮服處、趙里長及黃主任特地到府慶生，讓一家人感到非常窩心。

鞠宗顯表示榮民前輩為國家付出與貢獻，關懷退伍袍澤及提供完善服務照顧是榮服處核心工作與任務，希望能藉由祝壽活動讓榮民長輩感受到溫馨關懷，並向榮民前輩們為國家社會的付出與奉獻致上最高敬意謝意。