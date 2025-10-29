榮民耆老百歲壽辰 臺北榮服處溫馨祝福

記者吳典叡／臺北報導

為祝賀榮民耆老曹爺爺百歲壽辰，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（30）日代表輔導會主任委員嚴德發前往府上祝壽，致贈壽桃造型紀念金飾，並率領榮欣志工與家屬齊唱〈生日快樂歌〉及〈黃埔祝壽歌〉，喜愛熱鬧氣氛的曹爺爺滿面笑容，緊緊握著黃信仁的手頻頻致謝，感念輔導會與榮服處長年以來的關懷與照顧。

曹爺爺民國15年出生於河南省臨漳縣，青年時期投身軍旅報效國家，曾參與豫西與洛陽等地多場重要戰役，因作戰英勇屢獲嘉獎，榮獲陸軍勳章。民國38年隨政府來臺後，於50年官拜上尉退伍。退伍後，曹爺爺仍秉持服務精神，先在陸軍第一總醫院（今三軍總醫院）擔任志工，後參加特種考試轉任輔導會專員，繼續投入榮民就業輔導工作，協助退伍袍澤重返職場。民國80年退休後，他依然保持規律作息與良好生活習慣，喜愛閱讀報章雜誌，並堅持每日晨起健走，生活樂觀健康。

慶生活動當日，曹爺爺滿心期待榮服處慶生團的到來。席間，曹爺爺與黃信仁親切分享退休生活，表示平時喜歡操作手機投資股票，對訂閱的《榮光雙周刊》非常有興趣，是週刊的忠實讀者。每兩週都會細細閱讀，關心輔導會及榮民相關訊息，更讚許輔導會的政策措施。他熱情地與黃信仁暢談過往在輔導會服務的點滴，語氣中流露出對榮民工作的深厚情感，彷彿多年未見的老同事重逢般溫馨感人。

此外，曹伯伯的女兒也細心準備多項祝壽小物，包括壽字牆貼、壽字氣球及親手製作的壽字小帽，為父親的百歲慶生增添喜氣與溫暖，讓現場洋溢著滿滿祝福與笑聲。黃信仁表示，榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，串聯社會資源，用有溫度的關懷守護每一位榮民長者的安全與福祉。亦提醒長輩們，近期因政府普發1萬元政策上路，詐騙簡訊猖獗，切勿點擊不明連結，應上網至官方網站查證，避免受騙。

喜愛熱鬧氣氛的曹爺爺滿面笑容，感念輔導會與榮服處長年以來的關懷與照顧。（臺北市榮服處提供）

為祝賀榮民耆老曹爺爺百歲壽辰，臺北市榮服處處長黃信仁率領榮欣志工與家屬齊唱〈生日快樂歌〉等歌曲。（臺北市榮服處提供）

為祝賀榮民耆老曹爺爺百歲壽辰，臺北市榮服處處長黃信仁代表輔導會主委嚴德發，致贈壽桃造型紀念金飾，並率領榮欣志工與家屬齊唱〈生日快樂歌〉等歌曲。（臺北市榮服處提供）