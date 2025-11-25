榮民英雄受表揚 中彰榮家頒「抗戰勝利八十週年紀念獎章」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為紀念抗戰勝利八十週年，中彰榮家今（25）日攜手彰化縣後備指揮部舉辦紀念獎章頒授典禮，向曾經為國出征的榮民英雄，以及長期支持國防與社會服務的長輩致上崇高敬意，現場溫馨動人，氣氛感人肺腑。

為紀念抗戰勝利八十週年，中彰榮家今攜手彰化後備指揮部，頒授紀念獎章表揚抗戰榮民英雄。（中彰榮家提供）

今上午，中彰榮家養護堂交誼廳座無虛席，長輩們身著整齊衣著，神情莊重而期待。典禮由中彰榮家家主任呂德義與彰化縣後備指揮部指揮官梅晉學上校共同主持，兩人親自將象徵榮耀與感謝的「抗戰勝利八十週年紀念獎章」頒給曹盛澤、張鏡之、王明忠、馮建國、馬景智等5位榮民長輩。

廣告 廣告

這些長輩在國家最艱困的時刻，義無反顧投身軍旅，參加過大小戰役無數，為保衛國土立下不朽功勳。退伍返鄉後，他們仍不曾停下腳步，積極參與國防教育推廣、社會公益服務以及後備動員工作，用行動繼續守護國家與社會。今天的頒授儀式，不僅是對他們過往奉獻的肯定，也讓社會大眾再次看見榮民的卓越貢獻。

為紀念抗戰勝利八十週年，中彰榮家今攜手彰化後備指揮部，頒授紀念獎章表揚抗戰榮民英雄。（中彰榮家提供）

呂德義主任在典禮上表示，「榮民長輩從早期從軍、保衛國土，到日後參與國家重大建設，乃至退伍返鄉時持續奉獻，展現堅定愛國情操。他們不僅是國家安全的重要支柱，也為後輩樹立了榜樣。」他也感性地說，今天的頒章只是象徵榮耀，更是對他們長年默默付出的感謝。

梅晉學指揮官強調，希望透過此次表揚活動，讓社會大眾看見榮民對國家與社會的特殊卓越功勳，並共同傳承先烈精神與抗戰歷史。「這不只是頒發一枚獎章，更是提醒每一代人，珍惜和平、記住歷史、守護國家。」

為紀念抗戰勝利八十週年，中彰榮家今攜手彰化後備指揮部，頒授紀念獎章表揚抗戰榮民英雄。（中彰榮家提供）

典禮現場氣氛溫暖而感人，長輩們握著獎章露出笑容，分享往昔軍旅點滴，還有嘉賓細心地為長輩拍照留念，畫面溫馨動人。部分長輩回憶起當年參戰時的艱辛與團結精神，讓現場嘉賓頻頻動容。

中彰榮家表示，未來將持續深化榮民照顧服務與國防事務社會連結，透過活動、教育與社會參與，凝聚更多支持力量，讓榮民精神薪火相傳，共同守護國家安全。