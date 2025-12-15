榮民蔡爺爺迎接百歲 臺北榮服處溫馨祝賀

記者吳典叡／臺北報導

為祝賀榮民人瑞蔡爺爺迎接百歲壽辰，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（15）日特別代表輔導會主任委員嚴德發前往祝壽，致贈壽桃造型紀念金飾，並與輔導員、榮欣志工及替代役男齊唱〈生日快樂歌〉及〈黃埔祝壽歌〉，在家屬溫馨陪伴下，共同度過這難能可貴的百歲時刻，現場洋溢溫暖喜悅。

蔡爺爺民國15年出生於浙江省東陽縣，民國38年隨部隊來臺後於聯勤兵工廠退伍。退伍初期與友人合資從事五金零件製造，後至裕隆汽車投入維修與保養工作，始終以勤懇踏實的態度投入職涯。雖已高齡百歲，但仍精神矍鑠、笑容和煦，談吐清晰，充分展現良好生活習慣與樂觀心境。目前蔡爺爺與兒子及媳婦同住，三代同堂其樂融融。家人悉心照護，長輩健康穩定，家庭氛圍溫馨幸福。

廣告 廣告

蔡爺爺平日最喜愛爬山健行，家中陽台至今仍擺放著他親手打造的手工登山杖，木質溫潤、工法細緻，展現他對山林的熱愛與生活品味。他生性樂觀豁達，常以微笑待人，亦樂於分享人生哲理。談及生活心得，總以平和口吻提醒後輩：「不與人爭，不羨慕別人，每個人都有自己的福。」簡單的一句話，蘊含著一生智慧，更展現長者溫厚善良的品格。

黃信仁表示，未來榮服處將持續深化在地服務，整合政府與社福體系資源，主動關懷高齡、獨居或行動不便的榮民長輩，並透過安心御老平臺、轉介長照及定期訪視等服務措施，確保長輩獲得更即時、更貼心且更有安全感的支持。

為祝賀榮民人瑞蔡爺爺迎接百歲壽辰，臺北市榮民服務處處長黃信仁今日特別前往祝壽。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮民服務處處長黃信仁代表輔導會主任委員嚴德發致贈壽桃造型紀念金飾。（臺北市榮服處提供）