榮民藝術家 《竹意人生》水墨書畫展

榮民藝術家張上緯，擅長水墨書畫，在高雄榮總展開《竹意人生》特展，讓清雅竹韻走入醫療場域，為人心注入沉靜安定與堅強勇敢的力量。

小城故事以箏情傳意，更以畫筆勾勒竹意人生。

榮民書畫藝術家 張上緯：「彩色的喜鵲，翩翩起舞，享受喜悅的人生。」

醫療大廳被竹林包圍，鳥語花香、竹報平安。

民眾：「至少可以分散注意力，比較不會因為小孩子，還是什麼 一直專注於(哭鬧)，(畫作)真的還滿好看的，看完小孩子的病之後，再過來慢慢觀賞，會比較放鬆，開心一點。」

民眾 洪崇閔：「竹子上五隻喜鵲，太陽的形象來塑造五福臨門，有一種喜悅的心情。」

軍旅生涯榮退，寄情書畫人生，竹林清新淡泊，也堅強勇敢。

榮民書畫藝術家 張上緯：「閒雲野鶴天地寬，竹下清風日月明，面對黑白人生的時候，給它著墨出來，清淡濃墨，色澤動人，竹子隱藏在地底看不到，但是它冒出來時候的茁壯，堅忍不拔，隱藏的底氣，叫作健康。」

黑白水墨到淡彩大地，帶來希望的生命力。

榮民書畫藝術家 張上緯：「畫過超過3公尺高竹子，氣定神韻，一氣呵成，那什麼意思，醫生在動刀，不能斷電啊，要不斷電系統。」

高雄榮民總醫院院長 陳金順：「優質的醫療服務，身心靈要被照顧，其中一個靈性的照顧，就是醫院的治療，就是藝術的治療。」

高雄榮總復健部醫師 劉亦修：「這邊有畫作，又有音樂，他進到一個不一樣的空間，沖淡醫院冷冰冰的氛圍，心情也可以釋放，疾病的疼痛感也可以降低。」

知竹也知足，常樂自在心。

榮民書畫藝術家 張上緯：「這也是我的人生哲學，竹意的人生生活，很滿意的人生。」

