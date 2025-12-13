榮民諸葛燕百歲壽誕 臺中榮服處溫馨祝賀

記者黃清衛／臺中報導

臺中市榮民服務處副處長謝秀芬昨(12)日率責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工等人，並邀請音樂老師陳明一同前往百歲榮民諸葛燕爺爺家中，溫馨祝壽獻唱歌曲；謝秀芬轉贈總統及行政院院長祝賀壽屏，並代表輔導會主委致贈金飾賀禮並親自為爺爺佩帶，帶領夥伴齊聲高唱生日祝賀歌。與會人員也排隊領取諸葛爺爺發送壽桃、紅蛋，分享人瑞的福氣與喜悅，同聲祝福爺爺「福如東海、壽比南山」。

諸葛爺爺生於民國15年，祖籍廣西柳州，青少年之際正值國家多難之秋，日寇侵華，遂響應「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」之號召，毅然投筆從戎；32年年僅17歲的諸葛爺爺自廣西徒步跋涉月餘，翻山越嶺、風餐露宿，終抵雲南報名入伍青年軍，嚴格軍旅訓練與艱苦生活，鍛造出剛毅果敢的性格與堅定信念；其後因表現優異，獲選進入空軍傘兵軍士隊第1期，成為中華民國最早一批空降兵。隨部隊來臺駐防花蓮玉里，結識師範學校彭谷子女士，倆人志趣相投，喜結連理。婚後育有一子一女，夫妻重視教育與品格培育，子女皆大學畢業，延續家風。諸葛爺爺軍旅多年後以少校軍階退役，投身教育界，夫妻攜手耕耘杏壇數十年，桃李滿天下，堪稱「由軍入教，以教報國」之典範。

謝秀芬對諸葛爺爺生在動盪不安、風雨飄搖的年代，仍義無反顧擔負保家衛國的責任與情操深表敬意，更表示百歲榮民慶生活動是榮服處對資深榮民的尊崇與祝福，更是彰顯輔導會對榮民長輩「功在國家、壽與天齊」的最高敬意；隨著慶生會圓滿落幕，臺中市榮民服務處也將秉持「榮民在那裡，服務在那裡」的理念，持續為榮民眷提供更好的服務與支持，讓每一位榮民眷都能感受到溫暖與關懷。

臺中市榮民服務處副處長謝秀芬率領志工團隊及民歌老師陳明為諸葛燕爺爺祝壽，歡慶百歲生日。(台中市榮服處提供)

臺中市榮民服務處副處長謝秀芬與諸葛燕爺爺及家屬一同切蛋糕。(台中市榮服處提供)