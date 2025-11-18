榮民輔具巡迴維修114年度首站 北榮桃園分院圓滿完成





臺北榮民總醫院桃園分院今（114）年率先作為全台巡迴維修首站，配合臺北榮民總醫院身障重建中心（以下簡稱身障中心），辦理「114年度榮民輔具巡迴維修服務」。此次服務由身障中心專業團隊進駐臺北榮總桃園分院病房大樓一樓穿堂，針對院內各病房、附設護理之家及服務台送修的輔具進行檢測與維修。

全數輔具於三小時內即完成檢修。身障中心專業團隊共處理32台輪椅、1具助行器及1具便盆椅，並逐一進行調整與修復，確保使用者的安全與便利，展現其高效率與高品質的專業服務。使用者亦紛紛表示肯定，認為巡迴維修不僅減少往返送修的不便，也讓長期仰賴輔具的民眾獲得更及時與安心的支持。

身障中心維修人員在北榮桃園分院巡迴維修服務現場進行輔具檢修與調整，確保使用安全與便利

國軍退除役官兵輔導委員會自106年8月起即在各級榮民醫院推動輔具申請與維修服務，讓就醫榮民可於院內憑診斷書或處方單即時申請通用型輔具，如輪椅、便盆椅及各式拐杖等。為提升服務效率，後續更進一步規劃巡迴維修機制，由各院事先彙整維修需求與零組件清單，再配合身障中心排程，由專業維修人員到院服務。

身障中心選定北榮桃園分院作為114年度全台巡迴維修啟動首站，顯示對該院輔具使用量、需求完整度及服務品質的高度重視與肯定。北榮桃園分院18日表示，未來將持續與身障中心攜手合作，提供更完善的輔具照護服務，提升榮民與民眾的生活品質。

