榮民郭成立百歲嵩壽 屏東榮服處致敬祝賀

記者孫建屏／綜合報導

欣逢榮民郭成立爺爺百歲嵩壽，屏東縣榮服處昨（29）日由處長王德維率領同仁，偕同榮欣志工一行前往祝壽，除轉贈總統、行政院長祝賀壽屏，致贈輔導會主委嚴德發祝壽金飾，並代表全體同仁獻上聯名祝福卡片，祝願郭爺爺身體康健、福壽綿延，向這位一生為國奉獻的資深榮民表達最崇高的敬意。

郭成立爺爺民國16年出生於江蘇省如皋縣，青年時期即投身軍旅，戮力報國，曾親身參與「一江山戰役」，見證烽火歲月的艱辛與動盪。民國44年2月，在美國第7艦隊護航下，隨同大陳島最後守備部隊轉進來臺，輾轉落腳屏東枋寮，從此在臺灣落地生根。其軍旅生涯，始終秉持忠誠、服從與責任精神，克盡職守、表現優異，深獲長官肯定，為國家安全與社會穩定貢獻良多。

退伍後，郭爺爺與家人同住，子女承歡膝下，家庭關係和睦，生活安定平順。對於榮服處此次用心籌辦的賀壽活動，以及平日主動、貼心的關懷服務，郭爺爺及家屬均表達由衷感謝，並對政府持續照顧榮民眷屬深感欣慰。

王德維表示，榮民服務處始終秉持「尊榮、關懷、服務」的精神，致力於照顧榮民及其眷屬的生活所需，透過百歲榮民慶生活動，不僅向長者表達敬意與祝福，更傳達社會對榮民一生奉獻的感念和尊崇，期盼讓曾為國家付出青春、守護家園的榮民前輩，能在晚年感受到政府、社會滿滿的關懷及溫暖，安心、安康、安享晚年。

屏東縣榮服處29日為百歲榮民郭成立辦理祝壽活動，現場洋溢著溫馨、感動氣氛，為郭爺爺留下難忘的百歲華誕回憶。（屏東縣榮服處提供）

屏東縣榮服處處長王德維為郭成立爺爺戴上輔導會致贈的祝壽金飾。（屏東縣榮服處提供）