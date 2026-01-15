榮民鄭樹雲爺爺嵩壽 嘉義榮院攜手榮服處同慶賀

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為表達對榮民前輩一生奉獻國家的崇高敬意，臺中榮民總醫院嘉義分院攜手嘉義榮民服務處，於今（15）日共同為百歲榮民鄭樹雲爺爺舉辦溫馨隆重的百歲慶生活動。院長陳正榮率領附設護理之家團隊、社工室團隊到場祝賀；嘉義榮民服務處處長許淑菁偕同輔導員及服務組長共襄盛舉，鄭爺爺戶籍所在地三和村村長鐘文一、鄭爺爺曾上課的社區據點站長詹麗穎也特別前來祝壽，兒女、女婿及孫女齊聚陪伴，現場氣氛溫馨感人。

護理之家副主任李金霞表示，鄭樹雲爺爺祖籍四川，出生於民國16年，年輕時投身空軍，保家衛國，於民國69年退伍，至今已退役四十餘年。鄭爺爺育有1子2女，皆已成家立業，家庭和樂、子孫滿堂。目前安住於嘉榮附設護理之家，接受完善的生活照護與健康管理，護家團隊與社工室持續關懷陪伴，提供細緻周全的照顧服務。儘管已屆百歲高齡，鄭爺爺精神奕奕、體能狀況良好，平日熱衷參與護家各項活動，甚至能自行散步至便利商店購物，生活自主度相當高。家人也經常前來探視，陪伴鄭爺爺，讓他開心享受天年。

▲總統府行政院致贈壽屏予百歲榮民鄭樹雲爺爺。

慶生儀式中，臺中榮民總醫院嘉義分院院長陳正榮代表院方致贈總統府百歲壽屏、退輔會致贈的百歲金牌，表達對榮民前輩長年奉獻的最高敬意；嘉義榮民服務處處長許淑菁代表致贈行政院百歲壽屏，並準備象徵祝福長壽的壽桃與壽麵，傳遞誠摯祝賀之意。生日蛋糕點上燭光，在溫馨祝福的氣氛中，眾人齊唱生日快樂歌，陪伴鄭樹雲爺爺許願、吹蠟燭，鄭爺爺精神奕奕、笑容滿面，現場氣氛溫暖動人，留下難忘珍貴的百歲慶生回憶。

▲嘉義分院院長陳正榮代表輔導會致贈金牌項鍊。

嘉義榮院院長陳正榮致詞時表示，百歲慶生活動不僅是為鄭樹雲爺爺祝賀嵩壽，更象徵對所有榮民前輩一生守護國家的最高敬意與誠摯感謝。院長更特別感謝家屬長年無私的付出與陪伴，並肯定嘉榮醫療、護理及社工室團隊的通力合作，攜手守護榮民前輩的健康與生活，讓長輩能在溫暖、安全的環境中安享晚年。（圖：劉芳妃翻攝）