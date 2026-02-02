榮民醫院防廠商進手術室 退輔會：一律由院長把關

（中央社記者游凱翔台北2日電）台中榮民總醫院3名醫師涉嫌違規讓廠商進手術室，全案檢方偵辦中。退輔會今天表示，已函文要求各級榮民醫院依規定落實主治醫師具名申請，嚴格審核程序一律由院長核准，確實執行手術室管理稽核。

國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，輔導會日前在媒體披露當下即派員至中榮督導該院完成內部調查與必要處置，配合衛生福利部、台中市政府衛生局及司法機關調查，並在1月28日由衛福部偕醫策會至中榮進行「醫院評鑑及教學醫院評鑑即時追蹤輔導訪查」，衛福部表示刻正研擬制定全國性之手術室管理指引，供全國醫療機構依循。

退輔會指出，已當場要求中榮確依評鑑委員建議事項精進，並秉持尊重司法及依法行政的原則，持續配合相關調查程序，務求毋枉毋縱，嚴懲不貸。

退輔會提到，中榮已完成內部檢討，針對本案所涉醫師未盡督導責任，依規定予以行政處分，調查期間暫停手術，並同步強化手術室門禁管理，廠商技術人員申請進入手術室的核准權限提高至院長，以確保病人安全與醫療品質。

退輔會強調，所屬醫療機構均明確規範非醫事人員不得執行醫療行為，並對手術室人員進出及作業流程訂有相關管理規定，已函文要求各級榮民醫院確依規定，落實主治醫師具名申請，嚴格審核程序一律由院長核准，並確實執行手術室管理稽核。（編輯：林興盟）1150202