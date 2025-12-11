榮民金爺爺百歲壽誕 新北榮服處溫馨祝福

記者吳典叡／綜合報導

新北市汐止區榮民金爾慶爺爺今（11）日喜迎百歲壽誕，新北市榮服處處長林振生率責任區輔導員、社區服務組長前往翠柏新村老人安養中心祝壽，中心主任王儀玲及住民熱情迎接，場面溫馨感人。榮服處準備蛋糕及營養品賀禮，林振生並親自為金爺爺佩戴象徵長壽的金壽桃，並轉贈總統及行政院長壽屏，以表達政府對榮民前輩的尊崇。

金爺爺生於民國15年，曾歷經對日抗戰，戰後於上海軍醫學堂進修並考取軍醫官，長年奉獻於軍中醫護工作。退伍後服務於北投健康中心至65歲，深受地方敬重，年事漸長後，金爺爺選擇入住翠柏新村老人安養中心，並成立個人部落格，熱心分享「人類天生具備游泳本能」等知識，樂於與人互動。

見到榮服處同仁前來祝壽，金爺爺心情快樂，並以歌聲分享喜悅，祈願國家和平、人民平安健康。林振生表示，金爺爺一生足為後輩典範，榮服處將持續強化服務量能，提供周全照顧，伴榮民長者度過穩定、幸福的晚年。

新北市榮服處處長林振生率責任區輔導員、社區服務組長等一行人，共同向金爺爺賀壽。（新北市榮服處提供）

金爺爺與新北市榮服處處長林振生、翠柏新村老人安養中心主任王儀玲以及住民一齊合唱生日快樂歌。（新北市榮服處提供）