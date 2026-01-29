榮民魏元珪百歲嵩壽 臺中榮服處溫馨祝賀

記者黃清衛／臺中報導

榮民魏元珪爺爺今（29）日歡度百歲嵩壽，臺中市榮民服務處副處長謝秀芬率領責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工，並邀請華山基金會社工一同前往魏府溫馨祝壽，向百歲人瑞表達誠摯祝賀與崇高敬意。

祝壽活動中，謝秀芬轉贈總統及行政院長祝賀壽屏，並代表輔導會主任委員致贈金飾賀禮，隨後帶領現場眾人齊聲高唱生日快樂歌，與魏爺爺一同切下象徵福壽綿延的生日蛋糕。現場氣氛溫馨感人，眾人共享人瑞的喜氣與福氣，並獻上吉祥祝福話，致贈壽桃與紅蛋，祝福魏爺爺「福如東海、壽比南山」。

活動中特別邀請臺中市臺灣世界旗袍文化推展聯合會到場表演歌舞祝壽，魏爺爺興致盎然，隨著音樂節奏開懷歌唱，展現十足精神與活力，贏得現場熱烈掌聲與安可聲不斷。魏爺爺笑容滿面，直呼這是一場「最歡樂的慶生會」。世旗聯合會創會理事長張楹瑩表示，該會長期投入公益、回饋社會，今日能親自為百歲榮民祝壽、深感榮幸。

魏爺爺民國16年出生於福建省福州市，早年投身軍旅，歷經抗日、戡亂戰役，38年隨政府來臺，服役期間任勞任怨、戮力從公。退伍後勤於向學，先後就讀國立臺灣大學法律系及輔仁大學哲學研究所碩、博士班，並於東海大學任教長達45年至哲學研究所所長退休，春風化雨、作育英才無數。其與妻子馬靜蘭女士鶼鰈情深，為地方鄰里所敬重，育有二子，家庭和樂美滿，子孫綿延至第三代，堪稱福壽雙全的人生典範。

謝秀芬表示，魏爺爺生於動盪年代，毅然投身軍旅，肩負保家衛國的責任，其一生奉獻國家、教育社會，令人由衷敬佩。百歲榮民慶生活動不僅是對資深榮民的祝福，更彰顯輔導會對榮民長輩「功在國家、壽與天齊」的最高敬意。魏爺爺及家屬對臺中市榮服處專程到府祝壽深表感謝，祝壽活動在溫馨歡樂的氣氛中圓滿落幕。

