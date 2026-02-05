榮濱年貨大街 馬 上採買迎新春 交通管制報厚您哉

1770256986416 300x230 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「115年榮濱年貨大街」活動將於濱江果菜批發市場周邊舉行，為維持交通順暢，中山分局將於活動期間實施交通疏導及管制，相關管制資訊如下：

一、管制時間：115年2月10日至16日6時至17時。

二、管制範圍：民族東路410巷（民族東路至五常街）及同巷2弄。

為因應可能湧現大量人、車潮，建議民眾可提前於週間前往榮濱年貨大街採購，避開假日採買人潮，並儘量搭乘大眾交通運輸工具前往，如自行開車前往，請多利用周邊停車場停放車輛，勿違規（臨時）停車或併排停車，中山分局將加強交通執法及違規拖吊，請民眾勿心存僥倖，以免受罰。

另為避免建國北路3段113巷車流匯集回堵壅塞，中山分局將視車流狀況彈性管制建國北路及民族東路右轉進入建國北路3段113巷，相關路況及管制情形將隨時提供警察廣播電台、交通管制工程處CMS系統宣導，請駕駛人多加留意及提早改道，並遵守各路口員警、義交及保全之指揮。