榮獲台中十大伴手禮的杏仁瓦片，減糖20%更健康，過年送長輩、送客戶最體面的酥脆首選
榮獲2023台中十大伴手禮好禮標章的雙晨幸福杏仁瓦片，主打減糖配方、杏仁片鋪得滿滿用料實在，不只適合做為過年過節送禮首選，也是日常自己吃下午茶點心的好選擇。杏仁瓦片看似簡單又普遍，但要做到減糖又能酥脆不膩，其實並不容易，妮妮布魯實際吃完全部口味後，整理出最值得先試的口味排行與口感心得，提供給第一次購買的人參考。
人氣口味、口感評價一次整理
雙晨幸福的名稱，來自雙晨姐弟名字裡共有的「晨」，既象徵他們的出生為我們帶來家的完整，也標誌了雙晨品牌的誕生，提醒著我們為了孩子笑容與健康所堅持的味道，當然，更期待把這樣的「雙層」、有厚度的幸福分享給你。（官網簡介）
雙晨幸福杏仁瓦片主打使用天然食材、手工製作、減糖20%、無添加防腐劑，保持新鮮度所以接單之後再製作，若遇到年節或是大量購買者，一定要提早預訂，尤其過年檔期最好提早一個月訂購喔！
雙晨幸福杏仁瓦片位在台中西屯區的何厝街上，一邊是四川路口、一邊是台灣大道。
門口騎樓可以停機車。但，如果是開車者，由於巷弄狹窄不能路邊停車，所以請避開上下班巔峰時刻來取貨。
店面前方是門市取貨區，相當簡潔乾淨，所有商品與各式禮盒都擺在架上，一眼就能看清所有商品與貨量。
平日（非節日）通常現場都買得到，但數量有限，如果要大量訂購的話，最好至少提前三天預訂，若遇到節慶，尤其是過年、中秋節這種大節日請提早一個月。
由於人力有限，如果滿單就無法再製作，店家會把接單狀況公告在官網、粉絲頁，有需要的話可以先上網看看或直接電話詢問更快。
後方是工作室，可以隱約看到製作過程，工作人員也都有戴帽子與口罩。
由於杏仁瓦片至少要烘烤三次，製作費時又熱，即使是冬天，看他們也都還穿短袖呢！沒有想像中的簡單呢！
雙晨幸福杏仁瓦片提供的支付方式很多元，上面圖示的都有提供。
現場也有提供試吃，而且是很大方提供一整片喔！
雙晨幸福杏仁瓦片包裝簡約、有質感、口味選擇多、接受度高，不論送長輩、同事或客戶都相對安全。
加上餅乾屬於常溫保存的點心，攜帶與保存都方便，送禮時也不會趕著時間怕融化或碰撞。
口味和包裝有哪幾款？
目前常態商品有６種口味的杏仁瓦片以及法式杏仁船
另外有土鳳梨酥須客訂，可以單顆購買，也可拼成禮盒。
包裝上分成罐裝、輕享盒、８入盒裝(單片包裝)
每一種包裝上都有詳細標示成分
圓形罐裝的裡面還會有袋子真空包裝，方形輕享盒也是相同封存方式，只是份量為罐裝的一半。
８入盒裝的則是每一片獨立包裝，方便方享與保存。
耶誕節、春節時會有特殊小盒子，像圖片中的耶誕小屋就是８入單片裝的，期間限定還打折喔！比你買普通盒裝還划算～送禮也好看！
如果需要禮盒，也有多種組合。
下圖為杏語花園禮盒B，包含５種口味杏仁片各一和法式杏仁船，當然要更換裡面的口味也是可以，但價格會有變化。
保存方式
未拆封可保存一個月，開封後７～１０天內吃完比較好喔！
如果是自己吃，罐裝價格最划算~可門市購買、官網線上訂購（門市取貨或宅配、店到店）➤官網
2026年春節優惠，指定禮盒95折，即日起至2026.3.15
禮盒都有提供紙提袋，罐裝、輕享盒、單片裝的如需紙提袋要加購。
雙晨幸福杏仁瓦片口味有哪些?
目前有6種：杏仁瓦片薄餅、五穀雜糧杏仁瓦片、巧克力杏仁瓦片、抹茶杏仁瓦片、咖啡杏仁瓦片、巧克蕾蒂（髒髒）薄餅
杏仁瓦片薄餅
原味杏仁瓦片，成分有：美國加州杏仁片、蛋、糖、海藻糖、蜂蜜、麵粉、奶油、玫瑰鹽
原味杏仁瓦片是第一次購買最不容易踩雷的選擇。
使用的是美國加州杏仁片，從外觀就可以看到杏仁片鋪得很滿，而且帶有厚度，杏仁堅果香氣十足，入口是酥脆而不刮口的口感，搭配海藻糖與蜂蜜，並減糖20％，甜度控制得相當剛好，不會有一般杏仁瓦片容易出現的死甜感。
可說是經典必吃、且回購率最高的一款。
抹茶杏仁瓦片
成份：美國加州杏仁片、南瓜子、蛋、糖、海藻糖、麵粉、頂級日本靜岡抹茶粉、奶油、玫瑰鹽
抹茶杏仁瓦片走的是清香路線，與杏仁的堅果香氣融合得相當自然。
入口後抹茶香氣才慢慢浮現，但因為杏仁瓦片的甜讓抹茶顯得不那麼苦澀卻依舊保有茶香，是比較適合大人口味。
五穀雜糧杏仁瓦片
成份：美國加州杏仁片、南瓜子、葵瓜子、黑芝麻、亞麻籽、燕麥、蛋、糖、海藻糖、麵粉、奶油、玫瑰鹽
這款光看成分就很適合養生、走健康路線的人，不只有大量杏仁片，多了南瓜子、葵瓜子、黑芝麻、白芝麻、亞麻籽、燕麥的加持，口感酥脆之外，入口還有滿滿穀物嚼感，視覺和口感都很豐富。
咖啡杏仁瓦片
成份：美國加州杏仁片、核桃、蛋、糖、海藻糖、麵粉、阿拉比卡咖啡粉、羅布斯塔咖啡粉、奶油、玫瑰鹽
這款口味滿讓妮妮布魯訝異，不是所有咖啡口味的餅乾零食入口都是那種三合一咖啡的香氣。
雙晨幸福的咖啡杏仁瓦片外觀跟原味很相近，但上面多了咖啡粉，色澤上不會相當深褐色，香氣是淡淡的咖啡味~而且添加的是2種風味的咖啡粉，請細心咀嚼才能感受到咖啡層次風味，相當耐人尋味的一款！
巧克力杏仁瓦片
成分：美國加州杏仁片、蛋、糖、海藻糖、巧克力、可可粉、麵粉、奶油、玫瑰鹽
巧克力杏仁瓦片不是用巧克力淋醬那種，而是將可可粉融入杏仁瓦片基礎中，有著淺淺巧克力香但整體甜度並不高，不會蓋過杏仁本身的堅果風味，中間再用巧克力豆強化巧克力感，是有層次的風味口感，妮妮尤其喜歡咬到巧克力豆時的口感與甜，帶點反差感更驚喜。
巧克蕾蒂（髒髒）薄餅
成份：美國加州杏仁片、蛋、糖、海藻糖、可可粉、巧克力、麵粉、奶油、玫瑰鹽
這款口味雖然和巧克力原料類似，但呈現出的風味口感整個是迥然不同。
上面鋪著大量的西班牙100%純可可粉，吃的時候相當容易掉粉弄得髒髒，真的非常名符其實！妮妮有次在客廳地上發現怎麼有不知名粉末，一點、一點的，形成一個路線，以為是什麼昆蟲入侵，結果布魯才恍然大悟：啊！是我剛剛邊吃著巧克蕾蒂邊走～糟糕偷吃零食被發現了！哈哈！
妮妮＂刻意＂把上面的可可粉敲開來讓大家看看裡面，也是一樣鋪著大量杏仁片，但是它多了巧克力醬的痕跡，入口時高濃度的西班牙100%純可可粉帶著大人味的苦感，慢慢再咬到巧克力與杏仁瓦片的甜，酥脆又有著微苦的粉末口感，非常適合來杯咖啡或是牛奶。這個是巧克力控布魯的最愛款～
特別提醒，可可粉若是沒包裝在空氣中容易受潮，所以打開後請趕快吃掉！
法式杏仁船
成份：杏仁片、海藻糖、糖、麥芽、牛奶、糯米粉、奶粉、玫瑰鹽
喜歡喜餅禮盒中杏仁船的朋友們不用再等喜餅啦！想吃的時候直接來雙晨幸福購買，超方便！
不只是酥脆口感，還多了米餅的鬆感，更加有層次，不變的是中間滿滿杏仁，喜歡最中餅那種鬆脆口感又想要有滿滿杏仁味，就選法式杏仁船吧！
整體來說，雙晨幸福杏仁瓦片用料實在，甜度控制與口感表現上都好，杏仁給得大方、酥脆中帶點厚度、甜而不膩不黏牙，加上口味選擇多，無論是當下午茶點心、辦公室分享，或是節慶伴手禮都適合，送給長輩、同事或客戶，安全不踩雷，而且多種包裝型態送多送少都得體、常溫保存不管路途遠近都方便送禮。
若是第一次購買，一定不能錯過經典原味，不只是口味安全也是最能體會雙晨幸福杏仁瓦片的特色與魅力；平常重養生或長輩，適合五穀雜糧；喜歡巧克力的人當然不能錯過中間有加了巧克力豆口味的；而巧克蕾蒂、抹茶、咖啡算是比較進階版，屬於大人系才懂得滋味～
雙晨幸福杏仁瓦片
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
