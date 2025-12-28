榮獲國家級肯定！中市建設局推動東勢埤豐橋改建工程 勇奪公共工程金質獎「優等」

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市公共工程品質再獲國家級肯定，市府建設局推動的「東勢埤豐橋改建工程」，榮獲第25屆公共工程金質獎「優等」殊榮，不僅展現市府在橋梁工程規劃、施工品質及專案管理上的整體實力，也凸顯台中市在兼顧安全、防洪與永續發展方面的建設成果。

東勢埤豐橋改建完工為地方帶來更便利且安全的交通。（圖/中市府建設局提供）

建設局長陳大田表示，埤豐橋位處重要交通節點，肩負區域通行與防汛功能。原有橋梁因使用年限已久，通洪能力與結構安全逐漸不符現行需求，市府於規劃階段即以「安全優先、民生為本」為核心原則，全面檢討橋梁尺度與設計方式，強化通洪能力與結構安全，提升因應極端氣候及強降雨的防洪韌性。

此案將永續發展理念納入工程全生命週期，從材料選用、施工工法到後續維護管理，兼顧耐久性與環境友善。（圖/中市府建設局提供）

在工程設計上，埤豐橋除著重結構安全外，也同步導入景觀與環境友善理念，橋型設計簡潔大方，與周邊自然環境相互融合，降低對生態與景觀的影響；施工期間則落實工區管理及交通維持措施，妥善規劃施工動線，將對用路人及地方居民生活的影響降至最低，展現公共工程重視地方溝通與社會責任的精神。

「東勢埤豐橋改建工程」設置夜間燈光，與夜幕搭配成為地方夜景。（圖/中市府建設局提供）

建設局說明，此案將永續發展理念納入工程全生命週期，從材料選用、施工工法到後續維護管理，兼顧耐久性與環境友善，延長橋梁使用年限、降低長期維護成本，呼應中央及地方推動淨零碳排與永續城市的政策方向。

「東勢埤豐橋改建工程」，榮獲第25屆公共工程金質獎「優等」殊榮。（圖/中市府建設局提供）

建設局強調，埤豐橋改建工程獲獎，不僅是對單一工程品質的高度肯定，更是對市府公共工程團隊長期投入與專業表現的肯定。值得一提的是，陳局長亦獲市府推薦，榮獲行政院公共工程委員會頒發「公共工程專業獎章」，該獎章是關於表揚長期從事公共建設相關業務，並具特殊貢獻或卓越績效者，每年全國原則僅遴選1至3人獲獎，陳局長脫穎而出，代表台中市獲得中央高度肯定，彰顯市府在公共工程領域的專業實力。

再創高峰，中市橋梁建設獲國家級肯定，東勢埤豐橋改建勇奪公共工程金質獎「優等」。（圖/中市府建設局提供）

建設局表示，未來將持續精進工程管理與創新作為，秉持「以人為本、安全第一、品質至上」的核心理念，推動更安全、宜居且具韌性的城市建設，讓市民實際感受到公共工程帶來的改善成果與幸福感。