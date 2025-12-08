榮獲核能學會特殊貢獻獎 童子賢：「核綠共存」是不可避免的

和碩董事長童子賢今（8）日獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，受訪時他表示，台灣地狹人稠且不產能源，防止氣候變遷的同時，又要能夠提供乾淨、穩定的能源，核綠共存是不可避免的。至於核三最快需要2年才有望重啟，童子賢表示信賴專業單位。

「核綠共存」是未來共同努力的方向

近期核電廠是否重啟一事，成為討論焦點。童子賢受訪時明確表示「我倡導核綠共存」，他指出，台灣地狹人稠且不產能源，因此核能與綠能並行，是未來共同努力的方向。

針對重啟核二、核三的進度，童子賢指出自己不是執行機關，應信賴單位的執行。至於外界擔心核三重啟是政治操作，他認為主管機關與相關領導人，非常認真地應對全世界氣候變遷這個議題，並重申中立立場，不會介入政治攻防。

另外，童子賢也提到台灣人口只有2300萬人，占全世界人口比率不高，但在全球科技產業，特別是資訊電子產業中，扮演著不可或缺的重要角色，台灣能夠以那麼少的人口數，在科技產業上，尤其是這一波AI浪潮中佔據重要位置，應該要穩定心情，持續往前努力，不必在排名上患得患失。

若沒有核能協助，綠能難以獨自完成任務

童子賢在得獎感言中，舉例美國身為全球石油與天然氣生產國第一，過去10年仍維持約2成的核能占比；歐盟27國在德國不使用核能的情況下，2024年核能占比仍達到23.6％。相關案例顯示，單靠綠能難以提供完整、充足的高品質能源，且台灣地理條件與能源選項上更為受限，如果希望延續經濟發展的優勢，對能源的選擇至關重要。

童子賢多年前開始研究太陽能，若台灣完全依靠太陽能，會摧毀農業發展，導致糧食安全等風險，綠能發展仍須搭配其他能源彌補不足。他回顧自己10年前就在清華大學，呼籲勿放棄核能研究領域，並於3年前首次公開提出「若沒有核能協助，綠能難以獨自完成任務」的觀點，希望台灣務實評估。