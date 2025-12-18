榮獲海內外國際獎項殊榮！12坪老屋翻新設計融合城市藝術生活，在極簡美學下探索光影品味咖啡

整理｜Eason 圖片來源｜有偶設計



咖啡市場蓬勃發展下，讓咖啡廳的設計愈來愈多元化，而想要在競爭激烈的市場中脫穎而出，獨特風格的空間設計絕對是致勝關鍵，有偶設計團隊打破傳統咖啡店印象，在業主追求不同以往風格的前提下，希望以空間詮釋出咖啡、都市與藝術生活的關係，讓人在品嚐咖啡的時候，也能在空間裡探索光影之中瀰漫的獨特氣息，滿足味蕾與感官的雙重饗宴，此案最終獲得日本 Good Design Award、2025金點設計獎的肯定。

此案為12坪且屋齡35年的老屋翻新設計案，設計團隊結合業主需求與對空間尺度的掌握，以極簡美學設計空間，應用創新科技啟發創意並藉由裝置藝術與留白手法，營造宛如藝廊般的咖啡廳環境，保有機能與美感的同時，契合品牌精神「創造獨特的咖啡體驗」，在城市中形塑令人耳目一新的餐飲場所。

規劃過程中比較特別之處，在於整體空間設計上透過AI生成技術，將靈感迅速轉化為高品質的設計圖像，助力業主實現個性化的空間需求。空間中的裝置藝術，在工法上精準拿捏尺度比例，其長度280cm、寬度170cm，巧妙將抽象的藝術落地成空間的視覺焦點，在不同的折射角度中呈現迷人的城市光影。

在材質挑選上以玻璃、炫彩膜、玻璃夾具打造裝置藝術，提供穩固與透光性，呈現藝術質感並兼具收納展示、可當座位休息的機能性；咖啡吧台以大板磚打造，在無接縫、無毛孔特性下，給予一體成形的美感，在使用上也更好清潔；門口把手以金屬搭配雷射雕刻塑造，巧妙以品牌標識呈現。空間壁面一側以鋼索打造展示區，有效提升空間機能。地板以水泥粉光呈現，營造高雅氛圍。

跳脫以往咖啡店形式，以純白簡約為設計主軸，輔以新科技營造藝術展演般的用餐空間，透過材質與工法將抽象概念落地為玻璃裝置藝術，在堆疊與組合中呈現城市建築錯落的意象，搭配光影打造具層次與流動感的迷人氛圍。

有偶設計

台北市信義區東興路61號4樓

02-2517-3771

