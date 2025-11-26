榮獲海外台商磐石獎 企業返鄉宜蘭創公益基金會

亞洲義大利門板公司獲海外台商磐石獎殊榮，宜蘭縣代理縣長林茂盛(左1)表揚董事長謝茂山。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕經濟部中小及新創企業署辦理第27屆「海外台商磐石獎」，今年共7家海外企業獲獎，其中在越南設立門板公司的企業，成功打入歐美市場，擠進越南櫥櫃出口前十大，董事長謝茂山今天返鄉宜蘭，獲代理縣長林茂盛表揚，允諾除設立宜蘭分公司，還將成立公益基金會回饋地方。

林茂盛說，謝茂山是宜蘭冬山鄉人，2007到越南創立亞洲義大利門板公司，從事木料選料、門板貼皮及加工等，因有一條龍的完整生產，深獲歐洲市場歡迎，更在美國占有一席之地。

廣告 廣告

他說，謝茂山打造的企業揚名國際，並榮獲經濟部肯定，代表台灣中小企業走向世界的實力，期許透過縣府表揚，感謝企業為台灣的付出，宜蘭也致力鼓勵工商投資和技術合作，並祭出獎勵制度，盼能吸引海外優秀企業投資宜蘭。

謝茂山說，公司取名「亞洲義大利」，是因首張訂單來自義大利，願景則朝在亞洲做出具義大利工藝水準的櫥櫃，謝謝能獲政府肯定，2年前獲海外創業楷模獎後，今年再度榮獲磐石獎，為回饋地方，未來計畫在宜蘭設立分公司，並成立公益基金會造福鄉里。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象

