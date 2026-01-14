榮獲總統盃黑客松卓越團隊獎 新北消獻獎共享榮耀

《圖說》市長侯友宜與得獎團隊合影，右四陳崇岳局長。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市消防局榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市在救災體系邁向智慧化的新里程碑。局長陳崇岳今〈14〉代表將隊獎座獻給侯友宜市長，侯友宜接受獻獎後表示，智慧科技應落實於民眾安全的服務，這座獎項代表的不是個人或單一部門的功勞，而是各界跨域合作的成果。

侯友宜表示，智慧科技應落實於民眾安全的服務，這座獎項代表的不是個人或單一部門的功勞，而是各界跨域合作的成果。新北市身為智慧城市，科技的應用必須回歸到「生命安全」的本質。肯定消防局團隊致力於發現問題並透過技術克服困難，將救援能量延伸至現有的盲區，獲獎是起點而非終點，團隊將以此基礎持續精進。

《圖說》陳崇岳局長與得獎團隊合影。〈消防局提供〉

陳崇岳指出，總統盃黑客松卓越團隊獎榮譽肯定了消防局與醫療、通訊、科技各界合作開發的「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，解決了長期以來偏遠地區及交通壅塞下，重大創傷失血傷患在到院前難以即時輸血的困境。

他說，此次榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市在救災體系邁向智慧化的新里程碑。未來透過遠端監控設備，將血品安全存放於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤即可攜帶，彌補現場無血可用的缺口。

《圖說》新北消防局獻獎總統盃黑客松卓越團隊獎。〈消防局提供〉

此外，整合5G通訊與AI路徑運算，驗證利用無人機空中運送血品，克服地形阻隔與交通壅塞，主動將醫療資源延伸至災害現場，確保這項『飛騰熱血』的願景能真正落實於守護市民生命的具體行動。