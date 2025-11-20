榮獲退輔會優良醫師殊榮 新竹榮家醫師羅偉展現全人照護典範





退除役官兵輔導委員會為感謝醫師長年對榮民、榮眷及民眾的用心奉獻，樹立良醫楷模，辦理114年醫師節優良醫師選拔，以表揚醫者典範。新竹榮家醫師羅偉誠憑藉卓越的醫療專業與無私奉獻精神，脫穎而出榮獲殊榮，19日至臺北榮總接受頒獎表揚。

羅偉誠醫師畢業於陽明大學，曾經服務山地鄉醫療單位，並任職於臺北榮總新竹分院新陳代謝科主治醫師。111年至新竹榮家服務迄今，以全人照護的核心理念，長期投入高齡、失能、失智、安寧及染疫等弱勢族群，用愛心、耐心與專業致力提升住民長輩健康與生活品質，深獲住民與同仁一致好評。

廣告 廣告

羅醫師在醫療服務上，秉持視病猶親的精神，除門診診療外，更採行走動式服務至養護堂長輩身旁關懷住民健康。在他的大力協助下與榮總及分院建立暢通的住民綠色就醫通道，配合輔導會「金字塔三級醫療整合」，並主動協調榮民醫院收治缺乏支持系統的住民，大幅提升就醫效率並優化就醫流程，確保有醫療需求者能及時獲得完善照護，減少等待與奔波。在安寧照護、流感疫苗推廣及新進住民健康評估等方面，用心照護及協處，屢獲家屬肯定與感謝。



更多新聞推薦

● 中央砸50億改版新台幣 盧秀燕：讓人覺得錢太多撒幣