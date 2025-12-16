榮獲「法國茶業國際大獎」卻遭中國人亂嗆 台灣茶農高EQ回應了
即時中心／潘柏廷報導
台中市梨山聚鑫製茶廠執行長、茶農謝忠霖，近期前往巴黎參加法國茶業國際大賽並獲獎；只是，當他要上台領獎時，卻有兩名疑似中國大使館的人用英語稱「台灣是中國的一省」，此舉並沒有影響頒獎儀式持續進行，而影片放在社群也引起各界討論。對此，謝忠霖今（16）日下午受訪強調，當下看到嗆聲時很冷靜，並覺得不要理會就好，但當下看到那麼多國家幫台灣說話、支持台灣，自己的內心感到溫暖。
謝忠霖今日下午受訪還原整起事件說到，當時走上去要受獎時，會場也出現中華民國國旗，但他座位後排兩位好像是中國大使館的人用英語嗆聲，說台灣是中國的一省、台灣是中國的一部分，而各個國家其他代表見狀皆搖頭，並說「如果不想聽可以請你們離開」，而後續頒獎一樣進行。
同時，謝忠霖坦言當下看到嗆聲時很冷靜，並覺得不要理會就好，但當下看到那麼多國家幫台灣說話、支持台灣，自己的內心感到溫暖。
他也說，這場是國際級的茶葉大賽，也是他第一次參加國際比賽，而梨山茶品質與知名度都不錯，因此拿梨山茶挑戰國際舞台。
針對首次參賽得獎是否受到鼓舞，謝忠霖回應「有」，並指出台灣茶在國際舞台有一定知名度與程度，因此不要小看自己，他也希望可以推廣台灣茶給世界，讓更多人看到。
梨山聚鑫製茶廠生產的茶葉。（圖／民視新聞）
面對中國大使館人員無理由在國際場合嗆聲，謝忠霖也說，對方無禮從影片就可以看到，但身為台灣人就不要理會，把自己的事情做好就好。
此外，謝忠霖提及，其實在領獎後的餐敘有和其他國家代表聊天，而其他代表則是因Covid-19後知道台灣，也讓國際對台灣的認識與知名度都有提升。
謝忠霖強調，不管做每件事情都一樣，每個產業、環節就是把手上的事情做好，雖然自己在國內做的事情好像沒人看到、渺小，但他覺得把東西做對、做好、做到位，其實放在國際舞台大家都會看見。
