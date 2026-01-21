榮獲2025年度展演獎 臺史博《寫生的故事》名人作家一致真誠推薦

【記者蔡富丞/綜合報導】設計圈與文化界一致推薦、並入選《Shopping Design》2025 Best 100年度展演的國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）特展《寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景》，將在春節與寒假觀展高峰期持續吸引關注，成為近期藝文版面最受矚目的焦點之一。

榮獲2025年度展演獎 臺史博《寫生的故事》名人作家一致真誠推薦

特展以藝術家陳澄波的生命軸線為策展核心，從228的歷史記憶出發，卻不著墨於沉重敘事，而是「由死到生」的結構，重新拼合陳澄波與家庭的生命風景。臺史博策展團隊表示「要先認識張捷，才能真正理解陳澄波。」張捷不只是藝術家的妻子，更是共同承受時代風暴的見證者。展覽從張捷視角出發，讓觀眾看見陳澄波除了藝術家身分外，更記錄著他在動盪年代中努力生活、幽默、熱愛動物且珍惜友誼等不為人知的另外一面。

廣告 廣告

榮獲2025年度展演獎 臺史博《寫生的故事》名人作家一致真誠推薦

特展首度大規模且系統性地展出兩人的生命軌跡，包含由財團法人陳澄波文化基金會捐贈給臺史博的陳澄波遺書、受害衣物、遺照玻璃底片與照片等228事件重要文物，以及多幅珍貴的私人生活照，讓臺灣近代藝術史能以如此貼近「人」的方式被觀看，從他抱著大狗合影、到與友人合影時無厘頭的動作，感受到有溫度的生命故事。策展人黃裕元指出，《寫生的故事》試圖翻轉過往臺灣史觀的沉重視角，讓大眾理解陳澄波不是一位高高在上的殿堂級藝術家，而是一個有血有肉、熱愛生活的人。「我們希望觀眾看完展時，是帶著快樂的心情離開。」

展覽從人本出發，吸引眾多藝文名人前往觀展。作家李屏瑤分享展覽將張捷的名字放了上去，還大膽地放在首位印象十分深刻，讓長年在背後守護一切的張捷被看見，是值得專程走一趟、悉心觀賞的特展；演員連俞涵則分享到，臺史博從常設展到特展的完整動線，彷彿實體走進歷史課本，令人感動；「蘇打綠樂團」團長阿福則被張捷為所愛之人細心保存作品與生活痕跡的情感深深打動，認為那些帶有筆觸與溫度的記錄，是數位科技難以取代的珍寶；雜學校創辦人蘇仰志更直言臺史博是「被低估的寶藏庫」，看完特展後會重新理解「一個家是如何被愛與勇氣所支撐」。

配合展覽，館方亦精細規劃活動，讓藝術走入生活，包含在嘉義和臺南舉辦「走進寫生現場」小旅行，帶領民眾走訪陳澄波曾經寫生作畫的地方，如嘉義場探訪了陳澄波故居、溫陵媽祖廟、嘉義圓環等經典場景；臺南場則加入陳澄波在東京美術學校的摯友廖繼春留下的寫生痕跡，尋訪臺南地方法院、孔廟、公會堂及台南神學院等地，對比真實街景與畫作，感受跨越80年的時空對話和今昔風華。

隨著春節連假和寒假到來，《寫生的故事》展期進入倒數階段，展期只到3月1日。臺史博誠摯邀請大家把握最後機會前來觀展，也歡迎索取展覽特製的「寫生卡」走訪嘉義與臺南，安排一場寫生之旅，欣賞細膩筆觸下的時代風景，重新認識那位在時代光影中仍微笑作畫的陳澄波，以及用愛與勇氣守護一切的張捷。

【展覽資訊】

展覽名稱｜寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景

展覽日期｜即日起至 2026年3月1日

開放時間｜週二至週日 09:00–17:00（週一公休）

展覽地點｜臺史博展示教育大樓4樓第2特展室（臺南市安南區長和路一段 250 號）