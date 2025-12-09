榮獲3獎！南大附中學生抗震盃國際邀請賽展實力

南大附中營建學程學生在抗震盃國際邀請賽中，展現實務創作，榮獲地震工程模型製作競賽高中組耐震獎及效率比第四、八名。（南大附中提供）

記者汪惠松／永康報導

南大附中營建技術學程學生結合理論與實務，參加國家地震工程研究中心舉辦的「二０二五抗震盃國際邀請賽」，三個參賽團隊經初審均入選決賽，並榮獲地震工程模型製作競賽高中組耐震獎及效率比第四、八名，展現出卓越的結構抗震設計能力與團隊協作精神。

抗震盃內容主要透過主辦單位統一發放的木條及工具，於參賽現場進行一天的模型製作，並於第二天將成品安裝至地震模擬振動台，由參賽隊伍自訂模型放置之載重質量塊數量，再藉由數次不同大小的人造地震測試耐震之效率進行評比。

今年度高中職組採設計書審核方式進行初審篩選，南大附中營建技術學程三個團隊學生王芓茵、王奕晴、吳泓頤、胡宸語、張致愷、張宸瑜、郭沛穎、陳棠宏、陳瑀杉、黃宸儀、蔡廷紋、魏宇晨等十二人，以精確的結構設計獲得入選決賽資格。

參賽結果三隊同學皆通過400 gal(cm/s2 )的地表加速度峰值（ＰＧＡ），等同九二一大地震強度，榮獲「地震工程模型製作競賽高中組耐震獎」。此外，蔡廷紋、黃宸儀、郭沛穎、陳瑀杉四位同學榮獲效率比第四名；陳棠宏、吳泓頤、張宸瑜、張致愷四位同學榮獲效率比第八名，展現出卓越的結構抗震設計能力與團隊協作精神。

校長曾河嶸表示，此次參賽學生由營建技術學程主任汪煒傑及組長歐怡秀指導，利用放學及假日課餘時間練習，並透過學校購置的抗震台設備，讓學生將理論應用於實際操作。獲獎成果彰顯該校在科學與實作教育之深耕成效，學生以紮實的知識與實作能力展現優異的工程實踐能力，為校爭光。