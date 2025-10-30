榮町文化節・秋拾祭圓滿落幕 中華日式風情席捲中正區 民眾直呼「明年還要來！」

（記者張芸瑄／綜合報導）2025「榮町文化節・秋拾祭」於10月4日至6日在中華錢櫃前廣場盛大登場，為期三天的活動以「古今交流・重現風華」為主軸，結合中華日式料理、風味市集、日本舞蹈、蘿莉塔穿搭和COSPLAY攝影比賽，結合歷史走讀與永續行動，讓榮町商圈搖身一變成為台北秋日最有味道的文化街區，吸引民眾湧入參與。

今年活動規模升級，開幕日以「中華日式料理節」率先炒熱現場氣氛，匯集多家中華日料協會特色人氣餐飲品牌店家與日料職人展演現做料理，香氣撲鼻、排隊人潮不斷。舞台上更有傳統日舞、功學社樂團表演，讓活動首日便掀起高潮。許多民眾表示，能在市中心同時體驗日本風情與台灣在地文化，是十分新鮮的感受。

圖／榮町文化節10/4中華日料節。（翻攝 榮町商圈FB粉專）

第二天以「時尚 × 歷史」為主題的活動更成為社群打卡新焦點。「蘿莉塔穿搭大賽」讓多組參賽者以華麗造型亮相，吸引觀眾圍觀拍照；同時舉辦的「榮町拾憶歷史走讀」則由專業導覽老師帶領民眾探訪中山堂、城隍廟等歷史建築，在遊逛之間感受榮町百年風華，讓歷史不再只是教科書上的名字，而是能親身走進的故事。

圖／榮町文化節10/5蘿莉塔穿搭大賽。（翻攝 榮町商圈FB粉專）

壓軸第三天「秋拾祭 × 永續行動」融合文化與環保精神，舉辦「Cosplay 攝影比賽頒獎典禮」，角色扮演者與遊客互動熱烈，街區成為充滿創意與青春的伸展台。由商圈店家與志工共同發起的「淨街行動」，也為活動畫下完美句點，也象徵榮町在歡樂之外，仍不忘實踐城市永續的責任。

榮町商圈理事長表示：「榮町文化節不只是節慶，更是商圈與城市記憶的延伸。希望透過活動讓更多人重新認識榮町，感受這片街區從日治時期至今的文化脈動。」

活動雖已落幕，但相關影音與活動花絮仍持續在網路上熱烈分享，吸引許多民眾留言敲碗「明年還要來！」，為商圈成功拉出活動後的延續效應。

圖／榮町文化節10/6 COSPLAY線上攝影比賽。（翻攝 榮町商圈FB粉專）

榮町商圈未來將持續推出以文化為核心的系列活動，結合美食、藝術、永續與在地創生，讓「榮町」不僅是一個地名，更是屬於台北的生活風格與記憶象徵。

