榮總台東分院增設"洗車隊" 助身心病友銜接職場

生活中心／李育翰 台東報導

榮總台東分院，是台東縣主要的精神科醫療院所，為協助剛出院的身心病友銜接職場，上周開始，院方特意騰出停車場部分空間，並聘請三位員工提供洗車服務，一推出，就吸引不少民眾前來洗車！

三名員工手拿海綿，擠上泡沫，在車體、玻璃，不停來回擦拭，每一個角落都不放過。沖洗過後，再細心地上蠟保養，但仔細一看，這處洗車場，並不是民營場域，而是由榮總台東分院設立的"榮仔洗車隊"。

榮仔洗車隊員工 。（圖／民視新聞）

榮總台東分院身心科職能治療師蔡宜璇：「為了就是我們的出院病人，可以在出去外面工作前，有一個工作訓練的機會，然後也讓他們在這邊建立信心，然後學習洗車的這項技能，跟客人的互動還有他們的團隊合作。」為協助剛出院的身心病友銜接職場，12月初院方，騰出停車場部分空間，由職能治療師，帶領學員在院區，平日上午提供洗車、打蠟服務，僅收費50元到200元，價格相當親民。









榮仔洗車隊員工 。（圖／民視新聞）

洗車員工陽尚儒：「很開心、很快樂，因為有大家一起分工合作，後來之後來到這邊，又認識了很多不一樣的客人，我之前也有在加油站工作過，我也是做洗車的，所以我大概比較清楚，車子的方面要怎麼洗、要怎麼弄。」洗車民眾：「他們(院方)的出發點蠻好的，所以做得到，也剛好在附近，就過來了這樣子，洗得不錯。」民眾讚譽有加，更表揚院方善舉，由於台東風沙大，洗車需求高，後續將視門診醫師評估狀況，有望擴增人數，等待病情穩定並具備就業意願，院方也會協助轉介媒合適當職缺。





