榮總台東分院設「榮仔洗車隊」 助身心科病友重建工作能力

這支洗車隊的名字叫做「榮仔洗車隊」，由台北榮總台東分院的職能治療團隊協助身心科的病友成立，目前有3位病友打工，平日早上9時到11時半在員工停車場提供洗車服務，這個月才剛營運就有不少民眾來洗車。

民眾陳小姐表示，「很方便啊，而且又不用找停車位。」

民眾傅先生說道，「想說幫助他們啊，因為他們就在這邊洗車也滿辛苦，我們也都在這裡上班。」

洗車隊員的洗車的動作很標準，拿著海棉細心的清洗車子的每個角落，接著再手工打臘，把車洗得很乾淨。治療師說，身心科的病友治療後要回到社會，經常面臨求職困難的問題，不過用洗車的職能復健，再加上學習和車主溝通，對他們重返職場很有幫助。

台北榮總台東分院職能治療師蔡宜璇說明，「其實洗車他就是一個比較重複性，然後只要學起來了，其實重複操作就可以完成的工作。」

台北榮總台東分院表示，機車和汽車都可以來洗車，而這項洗車服務是非營利性質，主要提供病友們復健，收費依照車輛大小從50元到200元，扣除成本後剩餘款項再交給身心科病友當工資，讓他們更增強回到社會工作的信心。