榮總名醫鄭宏志涉貪3377萬！醫檢師「沒點貨就蓋章38次」辯：醫院慣例
台北榮總前神經修復科名醫鄭宏志，涉嫌聯手屬下及醫材商，以「假採購、真核銷」手法詐領研究經費逾3377萬。士林地方法院今（23）日召開準備程序庭，針對負責不實驗收的醫檢師黃雪珍部分進行審理。黃雪珍辯稱，自己是基於行政慣例幫同事張文姬「代蓋章」，並無不法意圖；檢察官則強硬表示，蓋章就得負責，「不能以人好、歷史共業為由規避法律」。
檢方起訴，名醫鄭宏志為規避校方與醫院的採購限制，自 2002 年起指示實驗室部屬張文姬，與醫材商余家琛、朱琴珍夫妻合作。由張女填寫不實請購單，廠商則在未實際出貨的情況下開立假發票，完成核銷後將款項存於廠商處，作為鄭男支付私人信用卡費與個人花用的「私人小金庫」。
醫檢師黃雪珍於1992年迄今擔任北榮技術員、醫檢師，明知未收到貨物，卻應同事張女要求，在38筆驗收單上違法蓋章，協助完成詐領流程。
醫檢師喊冤：受同事請託「代蓋章」 否認犯意
黃雪珍今日在庭上否認犯罪，她辯稱自己主要負責神經修復科臨床檢查室業務，並非採購承辦人，但也坦言「起訴書所載的38筆確實不是我承辦，我沒有收貨、點貨，也沒看到貨物。」
她解釋，由於北榮規定驗收人與收貨人須為不同人，她是基於同事張文姬的請託提供「支援」。張女不在時，她是職務代理人，便在另一個欄位蓋章，後續再由張女拿給主任鄭宏志、黃文成核章。黃女強調，她當時並未向實驗室確認有無到貨，僅是依照醫院行政流程行事。
檢辯雙方激烈攻防：歷史共業 vs. 蓋章負責
辯護人鄧傑與萬建樺強調，黃女在北榮任職20多年，醫院普遍存在「先借貸、後核銷」的報帳慣例。這38筆驗收不實僅佔其職涯極微小比例，黃女主觀上並無「業務登載不實」的犯意。律師認為，被告在繁忙的體制下，根本無法察覺這背後涉及貪瀆詐欺，法律上「期待可能性」極低。
公訴檢察官則直言：「這或許是歷史共業，但出事了就要負責任。」檢方強調，法律規定蓋章的人就要負起法律責任，「妳們可以有妳們的理由，但法律就是這樣規定。」檢方認為，可能黃女人好，同事都找她幫忙，但擔任該職位就不能在未核實的情況下隨意簽認。
法官質疑：未點收為何蓋章？
法官在聽取雙方辯詞後，也當庭質問黃雪珍：「妳既不是收貨人，也不是承辦人，完全沒有點收也沒確認，為何要在收貨欄位蓋章？」黃女坦承沒收貨就蓋章，但重申醫院行政流程就是如此。
