榮總肝癌研究大突破 「乙酸」成免疫治療重要指標

肝癌為國人十大死因之一，如何精準治療肝癌至關重要。台北榮民總醫院團隊發現，患者糞便代謝物乙酸(acetic acid)濃度越高，治療反應較佳，乙酸可作為跨不同肝癌成因的共同預測指標，預測患者對免疫治療反應的重要生物標記。

國科會在28日舉行「肝癌研究大突破！發現腸道菌群代謝物可預測免疫合併治療」研究成果記者會。台北榮民總醫院醫學研究部部主任黃怡翔說明，肝癌是國人十大死因之一，免疫合併治療為晚期肝癌標準療法。不過，肝癌病患接受免疫合併治療的有效率僅約三成，因此判斷療程是否有效是當前重要課題。

研究結果發現，透過分析患者腸道菌群及其代謝物，特別是乙酸濃度，能有效預測患者對免疫合併療法的反應。

黃怡翔指出，乙酸含量較高的患者，存活時間與腫瘤控制效果都優於濃度較低者，生存期甚至能延長一倍，他說：『(原音)乙酸可能是最具代表性，因為乙酸高的話，它的腫瘤反應、持久療效跟存活率是最有意義的一個存活因子。怎麼樣是有意義的存活因子，肝癌病患接受免疫治療前，有比較高乙酸高的人，整體存活中位數可以超過兩年、25個月，但如果比較低的話，大概只有11.3個月，所以存活可以延多長一倍。』

他補充，健保目前已納入免疫治療給付，若能事先判斷病人是否適合治療，或透過調控機制提升療效，對臨床決策相當重要。

研究結果已發表於國際權威期刊「肝病學」，黃怡翔總結指出，研究核心意義在於如何找出可靠的生物標記，透過治療前抽血或檢測糞便，預測患者對免疫治療的反應，反應良好的患者可直接接受治療，對於預期效果較差者，則可進一步評估調控策略。未來透過補充益生菌或後生元等方式，調整腸道菌相與代謝物生成，有機會提升乙酸濃度，進而改善肝癌患者對免疫治療的反應。