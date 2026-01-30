榮耀傳承深耕教育 勵志中學代理、新任校長交接





勵志中學於1月30日舉辦「代理、新任校長交接暨宣誓典禮」，典禮由法務部矯正署林憲銘署長親自主持、監交印信，新任校長陳宏義從代理校長林岳賢手中接過印信，象徵校務薪火傳承，並正式宣誓於2月1日就職上任。典禮特別邀請教育部國民及學前教育署、彰化地方檢察署謝名冠檢察長、彰化地區警政及中彰投地區矯正機關首長、田中高中、彰化特教等學校、臺灣更生保護會彰化分會、犯罪被害人保護協會彰化分會、彰化縣兒童少年關懷協會、中華民國觀護協會、彰濱秀傳醫院、仁和醫院及地方仕紳等貴賓蒞臨觀禮，現場貴賓雲集，典禮圓滿成功。

矯正署林署長感謝這段時間林代理校長辛苦維護校務穩定推展，並恭賀新任陳校長榮任新職。署長表示陳校長長期深耕少年矯正教育，具備豐富的行政歷練與輔導專業背景，曾先後擔任明陽中學、誠正中學校長，秉持「教育為本、適性關懷」志業，累積寶貴的少年矯正實務經驗，陪伴過無數的司法少年重新找到人生的方向，深獲各界的肯定!署長表示校長工作沒有蜜月期，所以現在開始，就要請陳校長全力以赴，達到兩個重要的期許。

第一，樹立溫暖友善的校園文化典範：打造安全、互相信任支持的良好環境，發揮同仁的凝聚力與向心力，用心幫助學生認真學習，持續成長蛻變。第二，深化學生適性輔導與轉銜教育：透過多元課程與技職教育，配合專業心理輔導與家庭支持，建立正向觀念與品格，落實適性發展，為終究有一天要離開學校的學生們確實做好轉銜家庭與校園的規劃及準備。同時，也感謝勵志全體同仁的辛勞付出，勉勵同仁繼續與陳校長攜手、同心，秉持初心!用耐心、愛心及矯正教育人員的專業，接住每位學生，讓我們成為這個社會最溫暖的保護網。

校長陳宏義表示，感謝林署長及與會貴賓對於勵志中學的支持與愛護，未來將與全體教職同仁攜手合作，營造穩定和諧、卓越希望、溫暖幸福的校園氛圍，陪伴學生穩健成長，勇敢邁向人生的新方向。

勵志中學全體師生對陳宏義校長的到任表達誠摯歡迎，期待在陳校長專業領航下，持續推動校務精進，為少年矯正教育注入穩定而正向的力量。

