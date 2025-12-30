榮耀加冕！台灣生技之光 婕樂纖2025年再度榮獲SNQ國家品質標章

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】被譽為「生醫界奧斯卡」的 SNQ 國家品質標章，長年以嚴謹、公正與高門檻著稱，是台灣生技與醫療相關產品最具權威性的品質認證之一。台灣生技保健品牌 婕樂纖於 2025 年再度寫下里程碑紀錄，總計11項產品通過新案與複審認證，自2018年起一共獲得43座SNQ獎項，以穩健且持續的品質實力，展現台灣生技產業在安全與效能上的最高標準，持續站上國家級榮耀舞台。

國家生技醫療產業策進會執行長周志浩(左)與婕樂纖創辦人呂世博(右)合影。婕樂纖/提供

SNQ 國家品質標章由 國家生技醫療產業策進會（生策會） 推動，評選核心聚焦於 Safety（安全）與 Quality（品質），每一項通過認證的產品，皆須歷經行政初審、文件審查、專家簡報評鑑及實地稽查等多重關卡，並由超過160位醫藥、生技、營養與臨床等領域專家共同審定。更重要的是，SNQ 並非一次性榮耀，而是必須「年年複審、持續合格」，象徵消費者長期信任的最高保證。

婕樂纖創辦人呂世博(中)與傑出加盟商合影。婕樂纖/提供

自2018年創立以來，婕樂纖始終以「科學為本、品質為先」作為品牌核心精神，從研發、原料選擇、生產製程到上市後監測，全面建立高規格品質治理體系。至今，品牌已累積榮獲239座以上國內外重要獎項，涵蓋SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎、世界品質標章 Monde Selection 等多項權威肯定，成為少數能在不同評鑑體系中持續獲獎的台灣生技品牌代表。其中，在2025年國家品牌玉山獎評選中，婕樂纖更一舉奪下「「最佳產品獎首獎」與『傑出企業』、『最佳人氣品牌』等25座大獎，並連續兩年獲得『最佳產品獎首獎』受邀總統府表揚傑出貢獻，展現品牌在市場信任度與產品實力上的全面領先。品牌創辦人暨董事長 呂世博亦因此獲 副總統蕭美琴接見表揚，肯定其對台灣生技產業與國民健康的長期貢獻。

副總統蕭美琴(左)與婕樂纖創辦人呂世博(右)合影。婕樂纖/提供

呂世博表示：「對婕樂纖而言，得獎不是終點，而是對消費者的責任起點。所有產品必須經得起國家級檢驗，也要經得起時間考驗。」品牌長期投入研發與品管體系，結合頂尖科學顧問與專業營養團隊，確保產品在安全、功效與穩定性之間取得最佳平衡，特別聘請 全球前2%頂尖科學家林文川教授擔任研發顧問，全面提升產品的科學深度與可信度，更結合八位國考合格營養師組成的專業團隊，提供消費者更完整的營養評估與健康指導，讓產品不只是被「使用」，而是真正融入日常健康管理。

展望未來，婕樂纖將持續以SNQ國家品質標章作為最高自我要求與治理準則，從研發源頭到品質末端全面精進，深化科學實證、強化制度管理，讓世界看見台灣生技不僅能屢創得獎紀錄，更能以長期穩健的品質實力，成為國家信任、產業信賴、消費者安心依靠的健康品牌標竿。