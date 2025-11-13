榮耀北竿十載硬道 2026馬祖北竿硬地超級馬拉松

▲由連江縣政府主辦的第十屆【馬祖北竿硬地超級馬拉松】，將於2026年3月20日至21日隆重登場。（資料照／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／連江縣 報導】由連江縣政府主辦的第十屆【馬祖北竿硬地超級馬拉松】，將於2026年3月20日至21日隆重登場。被譽為「全台最硬的馬拉松」的北竿硬地馬，今年以「榮耀北竿‧十載硬道」為主題，結合極限挑戰、在地文化與觀光體驗，打造離島最具代表性的運動盛事。

▲由連江縣政府主辦的第十屆【馬祖北竿硬地超級馬拉松】，將於2026年3月20日至21日隆重登場。（資料照／記者蘇彩娥攝）

邁入第十年的北竿硬地馬拉松，自2016年創辦以來，以「地硬、風強、坡多」的嚴峻地形與環境著稱，成為跑者心中最具挑戰性的離島賽事之一。今年主視覺融合芹壁石屋、蜿蜒山海道路與飛翔意象，象徵跑者在風與石之間堅毅前行，展現北竿島嶼不屈的運動精神與硬派風格。

廣告 廣告

▲由連江縣政府主辦的第十屆【馬祖北竿硬地超級馬拉松】，將於2026年3月20日至21日隆重登場。

為慶祝十週年榮耀回歸，主辦單位特別於3月20日晚間舉辦「十年之夜」慶祝晚會，邀請馬祖在地團隊與台灣表演者同台演出，融合音樂、文化與運動熱情，打造屬於北竿的熱血島嶼派對，為這場硬派賽事揭開序幕。

本屆賽事在物資設計與品牌合作上也全面升級，首次攜手國際運動品牌 Mizuno 美津濃推出聯名系列紀念品，包括「Mizuno × 榮耀紀念上衣」與「Mizuno × 榮耀紀念背心」，展現專業與榮耀的完美結合。每位參賽者將獲得豐富物資組合，包括紀念毛巾、連帽浴巾、手提袋與托特包，以及極具收藏價值的紀念酒（4K組除外）、號碼布、完賽證書與專屬獎牌，象徵跑者堅持不懈的精神與榮耀的印記。

此外，活動也推出多重限量好禮，讓賽事體驗更添驚喜。前450名報名者可獲得由環保材質製成的「國家地理海洋日購物袋」（市價850元），傳遞海洋永續的理念；凡於賽事期間入住北竿旅宿者，將獲得「限量住宿好禮」，為旅程增添溫馨回憶。參與者持大坵登島船票與號碼布可兌換「大坵登島紀念禮」，在北竿神秘景點或活動現場打卡更能換取限量「榮耀IN北竿紀念幣」，為熱血旅程留下珍貴紀念。主辦單位也特別為十年以來持續參賽的「忠誠跑者」準備專屬回歸紀念品，感謝一路相伴的支持與堅持。

北竿硬地超級馬拉松共設有50K、25K、12.5K、5K及4K等五大組別，讓不同層級的跑者都能挑戰自我、體驗北竿島嶼的壯闊風光。十年來，無數跑者用汗水丈量島嶼，也用堅持書寫榮耀篇章。2026年，邀請全台跑者再次回到北竿，一同奔跑於最硬的風景之中，見證十載榮耀與傳奇，讓熱血與風交織成最壯麗的「硬道」印記。

活動日期為2026年3月20日至21日，地點設於北竿綜合運動場，活動簡章詳見ctrun.tw/BG260321。