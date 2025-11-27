榮耀十載！和泰汽車再度獲頒TCSA台灣企業永續獎

和泰公共關係室許芷華副理(右)與台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(左)合影。

「TCSA台灣企業永續獎」由TAISE台灣永續能源研究基金會主辦，18屆共累積1,075家企業報名參獎，和泰汽車在眾多角逐者中脫穎而出，不僅連續十年獲頒「綜合績效獎」，也再次榮獲了「永續報告獎-金獎」肯定。此外在「永續單項績效獎」類別中，和泰汽車憑藉著積極參與公益行動、展現卓越創新能力及建立利害關係人共識，勇奪「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「創意溝通領袖獎」三項榮耀，在不同面向的永續經營上皆獲得外界高度肯定。

和泰汽車攜手集團關係企業及經銷商，秉持著「與美好台灣同行」的永續承諾，在「Mobility-移動自由、Openness-社會共好、Value-人才價值、Eco-環境友善」，四大永續主軸上發展多元行動。包含運用本業資源的「量產幸福 移動公益」、「和泰集團 全台捐血串聯」，以及致力打造安心用路環境的「導護志工裝備捐贈」、給予原民孩童歌唱舞台的「原夢代表隊」。這些核心專案整合集團資源，讓各項行動深入在地、擴及廣大的受惠對象。

和泰汽車整合相關價值鏈，融合 MaaS 概念，將「以車為中心」的銷售導向，轉型為「以人為中心、數據驅動」的核心策略，打造 MaaS 360 生態圈，引領汽車產業的創新服務，並推動集團全面邁向數位轉型的新思維。其中包含ONE ID的集團會員管理，讓用戶可透過一個帳號暢遊使用包含yoxi、iRent、HOTAI購及去趣等各項集團服務；並透過MaaS黑客松等活動舉辦實踐數位賦能，鼓勵青年學子與新創團隊以嶄新思維為智慧移動服務創造無限可能。

和泰汽車重視與利害關係人之溝通，為創造良善的雙向交流，除攜手打造「樂在TOYOTA」心文化，提升員工及顧客滿意度之外，也透過「和泰公益夢想家」等青年培力專案，以企業攜手青年共創公益，進行永續提案實作行動，提供每隊最高20萬元公益實作津貼、一對一業師輔導等資源，協助學子探討相關議題，對永續發展及教育做出貢獻。

未來和泰汽車與集團夥伴也將持續深耕公益，積極發展不同面向的永續行動，透過集團正向影響力回饋社會，為台灣創造更美好的生活環境。