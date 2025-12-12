「榮耀新北 社區金讚」 侯友宜表揚18個績優社區

新北市長侯友宜表揚18個績優社區 。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市長侯友宜今（12）日表揚114度金卓越及績優社區，共有18個社區獲獎。侯友宜表示，新北市幅員遼闊，人口全國第一，有許多政府看不到、做不到的地方，要靠社區來補充。他感謝全市469個社區在各地幫忙多元服務，發揮在地人照顧在地人的精神，尤其是讓長輩能夠共生、共融、共樂。

榮獲卓越組卓越獎的三芝區福成社區 由理事長鄭進成（前排右）代表接受侯友宜市長的頒獎表揚 。（新北市社會局提供）

今年度榮獲卓越組卓越獎有三芝區福成，績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等4個社區，獲選績優社區將代表新北市參加衛福部115年金卓越社區選拔。另社區選拔績效組甲等獎有淡水區鄧公、土城區雲溪等10個社區，及單項特色獎3個社區。

三芝區福成社區執行長鄭國賢分享指出，社區開闢開心農場，實踐「從泥巴到嘴巴」哲學，讓長輩透過親手種菜，一起共餐、共茶、共學、共遊。另外保留有歷史的洗衫堀，利用一些廢棄物再生和古早文物做成創生館，還將稻田改設成兵棋推演場，作為棋盤式管理理論試驗用。

板橋區三民社區理事長林素杏表示，該社區從100年起，推動兒童啟蒙教育，針對兒少學習配合改課綱，培訓技能和專長，讓兒少學習有成就感，並延伸老中青共融服務。中和區莒東社區理事長簡永昌說，為落實社區防暴初級預防工作，結合志工發揮創意，讓社區成員都是防暴尖兵。

萬里區北基社區理事長俞富則推動長者營養餐食服務，他提到，哪裡有需要就往那裡去，鼓勵長者走出家門，彼此關懷。另推動兒少陪伴基地，也獲得「台灣夢」的支持。新店區中山社區理事長陳櫻嬌分享，社區配合中山里長潘威志的規劃，開闢「奇蹟公園」，推動環境教育，凝聚居民共識參與。

三芝區福成榮獲卓越組卓越獎最高榮譽 三芝區長賴小萍（右2）特地到場祝賀 中為新北市社區培力育成中心主任黃珮玲老師 。（新北市社會局提供）

新北市社會局長李美珍表示，除頒獎外，成果展特別邀請社區展現特色及服務成果，不論是社福服務、文化傳承、性別友善、社區防暴或小產業及小旅行，皆展現新北社區的多元發展。也感謝新北市社區培力育成中心團隊，在黃珮玲老師的帶領下，持續整合跨局處、跨領域等專業輔導，培力社區共生永續發展。