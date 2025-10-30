榮耀歡騰慶榮民節 北榮新竹分院護理之家獻上鼓聲與歌聲
慶祝榮民節，臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家30日舉辦「榮耀歡騰慶榮民節」活動，邀請住民長輩及工作人員共同參與，透過熱鬧又溫馨的節目，向榮民長輩致上最深的敬意與祝福。
活動中藉由音樂輔療馬婷暄老師，帶領長輩們獻上兩首擊鼓表演。鏗鏘有力的鼓聲象徵長輩們堅毅不拔的精神與滿滿活力，現場氣氛熱烈，掌聲不絕於耳。隨後，陳曾基院長代表致詞，感謝榮民長輩們過去對國家與社會的奉獻，並親自發放榮民節禮品—雞精，祝福大家身體健康、平安喜樂。
榮民節全體高唱軍歌，由空軍第二聯隊(新竹基地)邱尚琪上尉領唱熟悉的旋律喚起長輩們年輕時的記憶與榮光，歌聲雄壯、場面莊嚴感人。
院長陳曾基表示，護理之家長期致力於照顧榮民長輩，不僅提供專業照護與支持，更重視心理層面的陪伴與尊重。透過榮民節的慶祝活動，希望讓長輩們感受到被肯定與關懷的溫暖，延續「以愛為本、以人為中心」的照護精神。
