《榮耀與傳承》專欄－浙江溫州百里坊馬氏家族：矢志不移家國情(上)

左圖：1915年馬孟容、馬公愚結婚時家庭合影。

右圖：1938年馬大恢（後排站立左起第四位）在湖南青年戰地服務團時期的合影。

導語：歷史從不只是塵封的往事，它是一種血脈，一份責任。那些為民族存亡而犧牲的忠魂，不僅是家族的驕傲，更是全體中華兒女的共同記憶。

《榮耀與傳承》專欄追尋先烈足跡，聆聽家國心聲，將個體的悲壯融入民族的命運；將歷史的榮光化為今人的啟示。

唯有銘記與傳承，方能在當下的選擇與困境中，尋得民族前行的答案。

第五期浙江溫州百里坊馬氏家族：矢志不移家國情（上）

一、百年家風：書畫傳家，愛國為本

浙江省溫州馬氏家族三百年來始終恪守著一則不成文的家訓：認真讀書，踏實學問，求真才實學，不慕虛名，不謀官職，不圖私利，以所學所長服務社會。這種家風不僅體現在藝術修養上，更彰顯於精神境界、家國情懷和民族氣節之中。

1931年，「九一八」事變，中國人民開始了長達十四年的艱苦抗戰。當時在上海美專任教的馬孟容、馬公愚與一批愛國同仁積極投身救亡活動。身在歐洲的何香凝女士聞訊後立即回國，於1931年12月11日在上海發表主辦救國濟難書畫展覽會宣言。次日，馬孟容、馬公愚出席何香凝發起的徵集書畫茶會，並發表愛國演講，與黃賓虹、王一亭、張紅薇、張大千、鄭曼青、方介堪等五十多位書畫名家共同認捐書畫一千多幅。

12月14日，馬孟容、馬公愚聯名致函上海《生活》雜誌主編鄒韜奮，發表《何禧足賀》公開信，呼籲社會各界停止互寄賀年明信片，將節省下來的費用捐獻給國家，以救國難，為民族保留元氣。

1932年初，駐滬國民黨第十九路軍在蔣光鼐、蔡廷鍇指揮下奮起抵抗，揭開淞滬抗戰序幕。在全國抗日浪潮風起雲湧之際，馬孟容將內心對日寇的滿腔憤怒揮灑在《群蟹橫行圖》上，並題跋：「看爾橫行到幾時。倭寇日深，寫此志感。盈泉仁兄方家正之。辛未冬，馬孟容時客海上。」

日軍占領上海期間，聞知馬公愚大名，多次登門威脅利誘，軟硬兼施，企圖請他出任汪偽政府要職。馬公愚以身體有恙為由堅決拒絕，並書寫文天祥《正氣歌》懸掛廳堂，以明心志，彰顯了不屈從於侵略者的民族氣節。

與此同時，為重振國風、挽救末俗，馬公愚為上海謝文益印刷所撰寫並書寫格言，內容有「愛國即是愛家，救人即是救己」「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，世之謂丈夫」「養胸中正氣，學天下好人」等。每組二十頁，印製數千組，供民眾免費取用，呼籲大眾共赴國難。

二、家書見證：鐵蹄下的堅守與期盼

馬氏家族自清初遷居溫州，祖上「銀潢公」於康雍年間興建馬宅。道光八年（1829年），馬家第七代馬蔚霞高中解元，自此家族聲名鵲起。到馬蘭笙時，馬家以書畫傳家已近二百年。馬蘭笙擅長詩書畫印，尤精琴藝，將家族琴藝發揚光大並傳授給次子馬壽洛。

馬壽洛（1869—1962），字祝眉，晚號菊叟，邑庠生，馬蘭笙次子。工詩文，擅隸書，善奏古琴，通中醫。後任浙江省文史館館員，著有《春暉堂琴譜》《桐君錄》。馬祝眉育有四子一女，長子馬孟容、次子馬公愚被譽為「馬氏雙璧」。抗戰時期，溫州曾三次淪陷。1945年1月15日，馬祝眉在致馬公愚的家書中詳細記述了溫州淪陷後地方和親族的情況。

八年抗戰，溫州民眾飽經苦難。當日本宣布無條件投降時，家書的字裡行間洋溢著勝利的喜悅。1945年8月31日，馬祝眉致馬公愚家書中充滿喜悅地寫道：「倭寇侵凌，於茲八載，痛苦流離，不堪言狀，今彼乃無條件投降，戰事從此結束，世界可告和平……」1945年9月11日，馬祝眉在復函中又寫道：「九月二日，日本無條件投業經順服簽字，世界自此可以祝永久和平，此中國之大幸……近日吾永嘉慶祝勝利，本定九月三日四日五日三天，因天雨順延改為五六七日三天，大街各處均搭柏摘勝利牌坊，橫額上寫『凱旋之門』或『普天同慶』，兩邊聯對均寫『抗戰已獲勝利，建國一定完成』，及『伸張人類正義，奠定世界平和』，三夜迎燈，極為熱鬧，紙炮聲不斷。」

