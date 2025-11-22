《榮耀與傳承》專欄－漫談潘主蘭德藝雙馨圓滿人生及璀璨不朽歷史地位(下)

潘主蘭先生。（圖：陳奮、海書提供）

第四期漫談潘主蘭先生德藝雙馨的圓滿人生及其璀璨不朽的歷史地位（下）

潘主蘭的「印」

晚清以來的篆刻史呈現出一個顯著轉向：地域流派的集體風格逐漸消解，個體藝術家的獨特語彙愈發鮮明。這種從「群體共性」向「個體特性」的嬗變，實質映射著篆刻藝術本體的覺醒。當印人們深刻意識到篆刻不再是書畫的附屬品，而是一門獨立的藝術形態時，便開始將生命體驗與審美意志熔鑄於方寸之間。程式化的技術規範在風格構建中比重被稀釋，取而代之的是藝術家心性的自然流露。這種創作意識的轉變，恰與文人篆刻的本質精神形成深層呼應。自先秦璽印的實用功能向明清文人藝術的審美功能轉化，印章內涵歷經千年演變，終於在十九世紀末至二十世紀迎來關鍵性突破：以潘主蘭為代表的藝術家群體，通過個性化的風格探索，完成了篆刻藝術從工藝製作到精神表達的質的飛躍。

在近現代篆刻風格譜系中，潘主蘭的藝術實踐具有典型的研究價值。其印風既迥異於吳昌碩的雄渾蒼莽，亦有別於齊白石的縱橫恣肆，更與王福庵的工穩精嚴保持距離，形成「簡淡雋逸」的獨特美學品格。這種風格特質的形成，實則是多重因素共同作用的結果：內斂沉穩的個性氣質賦予其印作「靜穆」的精神內核，閩地特有的文化積澱滋養著「清雅」的審美趣味，而跨領域的藝術修養則造就了「文質相諧」的形式語言。

潘主蘭對傳統的擇取具有鮮明的價值判斷。在《怎樣刻印章》中，他明確反對後期浙派「頗露鋒芒」，認為這種程式化的「習氣」背離了丁敬初創時期「以刀代筆」的藝術追求。這種「以古法破時弊」的智慧，同樣體現在對齊白石寫意印風的辯證認知中。他雖欽佩白石老人「膽敢獨造」的創新精神，卻對其單刀直入造成的霸悍之氣保持審慎。潘老的篆刻作品，既保留了寫意刀法的率真趣味，又維繫了文人篆刻的雅正品格。

潘主蘭在文字造型領域的突破，堪稱二十世紀篆刻史上的典範案例。他深諳「印從書出」之理，創造性地將甲骨文、簡帛書、金文等多種書體熔鑄於漢印體制。面對簡化字入印的難題，潘老展現出驚人的形式轉化能力。

潘主蘭的藝術革新始終建立在深厚的學養根基之上。其印面中流露的「書卷氣」，源自對歷代印論的融會貫通，以及詩書畫的全面修養。這種跨藝術門類的養分汲取，使其篆刻超越單純的形式創新，升華為文化精神的當代傳承。他晚年援引魯迅「以漢法刻印，允為不易之程」的論斷，既是對後學的提點，更是其畢生藝術追求的注腳。那些凝聚著學者智性與詩人懷抱的印面，不僅構建起個性鮮明的藝術標識，更在金石方寸間刻寫出一部「傳統的現代轉化論」———唯有深植文化根脈的創新，方能真正鑄就藝術的永恆價值。

潘主蘭的藝術創作始終貫穿著「形神相生」的核心美學理念。他將詩、書、畫、印視為有機整體，提出「形要美，神要完」的創作綱領，這種對精神氣韻的執著追求，使其藝術實踐超越了單純技法的層面。在其藝術體系中，「神采」不僅是形式美感的升華，更是文化人格的外化。這種創作觀源自他對傳統文化的深刻認知———在研習古代經典過程中，既注重對筆墨技巧的精研，更強調對作品內在氣韻的把握，最終形成神韻超拔、簡逸清雅的獨特風格。

這種「神采為上」的審美追求，體現在其跨門類藝術創作的深度交融中。詩作的凝練意象、書法的骨力洞達、繪畫的文人意趣與篆刻的金石氣息，共同構成其藝術語言的獨特標識。各藝術形式間的互通並非簡單的形式嫁接，而是建立在對傳統文化精神本質的深刻理解之上。詩文創作中蘊含的比興思維，轉化為篆刻章法的虛實相生；書法線條的節奏韻律，演化成刀法運行的輕重緩急；繪畫構圖的開合之勢，投射為印面空間的疏密安排。這種多維度的藝術互滲，使其創作始終保持著學者型藝術家的特質，處處透露出「人書合一」的精神境界。

在藝術風格的演進軌跡中，潘主蘭展現出清醒的自覺意識。早期作品多見對秦漢經典的潛心研習，通過大量臨摹古印夯實傳統根基；中年時期逐漸形成個性化語彙，在繼承古典範式的基礎上融入時代審美；晚年創作則達到形神兼備的自由之境，將數十年積累的文化修養自然流露於刀筆之間。這種從「入古」到「化古」的升華過程，印證著他「先求形似，後追神完」的藝術主張。即便在應酬性作品中，仍可見其恪守的藝術底線———形制或簡，神氣必完，這種嚴謹態度貫穿其整個創作生涯。

對待藝術創作的極致嚴謹，構成潘主蘭藝術成就的重要基石。從構思立意到最終完成，每個環節都經反覆推敲：詩文創作講究「煉字不如煉意」，書法實踐強調「筆未到處氣已吞」，篆刻製作更是恪守文人雅正品格。這種精益求精的創作態度，使其作品保持著極高的藝術純度。即便在特殊歷史時期完成的命題創作，仍能透過形式規範窺見藝術家的文化堅守———在遵循時代要求的同時，巧妙植入傳統審美基因，於限制中開拓出獨特的表達空間。

通觀潘主蘭的藝術人生，可見其始終保持著雙重自覺：既以學者眼光審視傳統精髓，又以創新意識回應時代命題。這種「守正出新」的創作理念，使其作品既承載著千年文脈的精神密碼，又煥發出與時俱進的生機活力。那些凝聚著文化自覺與藝術智慧的作品，不僅構建起個性鮮明的風格標識，更為傳統藝術的現代轉型提供了珍貴範本。在機械複製時代，這種將生命體驗熔鑄於刀筆之間的創作精神，恰似一盞不滅的明燈，指引著後來者在藝術道路上追尋「形神兼備」的理想之境。

代代相承

潘主蘭的藝術教育實踐與其藝術成就交相輝映，構成二十世紀中國藝術史的重要篇章。在福州工藝美術專科學校與福州畫院執教期間，他將「傳道授業」視為藝術家的文化使命，以「甘為人梯」的胸襟培育出眾多藝術人才。弟子傅永強的成長軌跡，恰是這種教育思想的最佳注腳。1980年代初的福州，當商品經濟浪潮初現端倪時，傅永強執著於甲骨文書法的冷門領域，這種不合時宜的學術選擇在潘主蘭眼中，恰是考驗藝術初心的試金石。他刻意設置的拜師門檻，實則是為驗證求學者能否抵禦時代浮躁，這種「以冷淬熱」的授徒方式，與古代書院「不憤不啟，不悱不發」的教育智慧一脈相承。

師徒二人的交往細節折射出傳統文人教育的獨特魅力。當傅永強呈上臨摹甲骨文的手稿時，潘主蘭並未即刻點評技法得失，而是題贈「小素心齋」齋號。這個舉動暗含深意：齋名中「素心」二字取自陶淵明「聞多素心人，樂與數晨夕」，既是對弟子守樸求真的期許，更是對其學術定力的暗中考察。這種「以文觀人」的教育方法，在急功近利的現代教育體系中顯得尤為珍貴。三年後傅永強方悟得，當初每日臨池不輟的堅持，正是通過這道無形考驗的關鍵———當商周甲骨的神秘契文與當代學人的虔敬之心產生共振時，傳統文化傳承的密碼便在此刻激活。

潘主蘭的藝術堅守在特定歷史語境中更具啟示意義。1950年代與陳子奮的《集商卜文論藝七言聯》之爭，表面是書風取法的學術論辯，實則是藝術本真性的扞衛戰。這種將學術爭議升華為藝術對話的胸襟，在當今藝術界尤顯稀缺。

藝術家的精神品格往往在榮譽面前顯露真容。2001年「中國書法蘭亭獎終身成就獎」的評定，構成觀察潘主蘭文化人格的重要窗口。當評審委員會將這位深居簡出的福州老人與啟功先生並列為「南潘北啟」時，病榻上的潘主蘭並未沉浸於喜悅，而是反覆向弟子求證，自己是否真的獲得了這個獎項。得知自己確實獲得了終身成就獎時，老人流下了激動的淚水，潘主蘭的淚水既是對畢生追求的釋然，更是對文化道統得以承續的欣慰。

在藝術商品化浪潮中，潘主蘭的淡泊品格猶如精神坐標。他謝絕八十歲個展的研討會邀約，並非出於故作清高，而是源自對藝術本體的敬畏。潘老認為「以藝立身」的處世哲學，在其教學實踐中轉化為獨特的美育範式：從不強制弟子臨摹自家風格，而是引導他們直溯秦漢經典。2012年成立的潘主蘭藝術研究會，延續著這種「去偶像化」的傳承理念，會刊《素心》中既收錄潘氏遺作，更著重刊發古代金石文獻研究，將個人藝術研究納入更廣闊的文化譜系。

潘主蘭晚年自題「十年種竹幾多竿」詩句，恰是其文化人格的詩意寫照。竹意象中蘊含的虛心勁節，與其藝術教育理念形成互文：在福州畫院授課時，常以竹喻藝———「畫竹須知竹非竹」，強調藝術創作需超越物象直抵精神。這種將道德修為與藝術造詣熔鑄一體的教育思想，在當代藝術教育愈發顯現其前瞻性。

這位世紀老人留給後世的，不僅是風格獨特的藝術作品，更是彌足珍貴的精神範式。在全球化與本土化交織的當代文化語境中，潘主蘭的實踐昭示著：真正的藝術傳承不應是簡單的形式摹寫，而需在文化基因解碼中實現創造性轉化。其「士之致遠」的人生信條，既延續著傳統文人的精神命脈，又為當代藝術工作者樹立起「德藝雙馨」的價值標杆。當《素心》會刊在海外漢學界引發研究熱潮時，潘主蘭堅守的文化火種已在更廣闊天地間播撒，印證著傳統文化生生不息的生命力。

