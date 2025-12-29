榮耀與服務 劉明智膺任救國團宜蘭市團委會第十九屆會長

▲救國團縣團主委許財清(中)主持宜蘭市團委會長印信交接。

【記者 林明益／宜蘭 報導】救國團宜蘭市團委會28日晚舉行第18屆、第19屆會長交接典禮，卸任會長鄧蜀江二年任內交出漂亮的成績單，將會長印信移交新任會長劉明智，同時辦理交接儀式有有新任副會長李守謙及新任總幹事李素月。

救國團宜蘭市團委會會長交接典禮假宜蘭花漾婚宴會館舉開，由救國團宜蘭縣團委會主任委員許財清主持卸任新任會長印信監交，同時並為新舊任副會長及總幹事進行會牌與會旗的移交儀式，現場貴賓雲集，包括宜蘭市長陳美玲、縣議會議長張勝德、前議長張建榮、縣議員林岳賢、國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、陸軍153旅旅長陳品全、宜蘭縣後備旅旅長張進龍、宜蘭縣後備指揮部指揮官余睿騰、台北市後備指揮部指揮官顏宏達等黨政軍各界，現場另有救國團宜蘭縣張老師召集人陳立典、宜蘭縣團總幹事林耀埜率游晉承等各組組長及12鄉鎮市團委會會長與委員多人到場，共同見證這項薪火傳承，場面相當盛大。

▲歷屆會長簽名會牌傳承，左起常委林光治交給第一屆會長林明昌、第二屆會長陳耀輝、第三屆會長林明益。

「時代考驗著我們、我們要創造時代」市團委會長交接典禮在齊唱熟悉的救國團團歌聲中拉開序幕，並由總團部視導陳林淳代表救國團主任頒發榮譽狀給卸任會長鄧蜀江、卸任副會長黃暘翔及卸任總幹事程麗芬三人，感謝他們任內的付出奉獻。

宜蘭市團委會每屆的會長交接都有不同的創意，在市團志工精心策畫下果然有不一樣的視覺感受，交接典禮前由頭戴王冠王衣的新任會長劉明智帶領歷屆會長進場，隨後再邀請歷屆會長點燈進行第一屆至第十九屆會長的「簽名會牌」傳承儀式，象徵薪火相傳久久長長，場面溫馨。

▲卸任會長鄧蜀江夫人(左)及新任會長劉明智夫人(右)上台獻花留影。

救國團歷史悠久培養不少人才，各縣市原為常委制沒有任期，民國79年改革為會長制，一屆任期兩年，宜蘭市團委會第一屆會長林明昌時任國大代表、現為國民宜蘭縣黨部主委，第十六會長張勝德是現任縣議會議長，而目擔任宜蘭縣團委會「大家長」的主任委員許財清是該會第四屆會長，另有多人擔任公會理事長、扶輪社長、獅子會長、同濟會長等，市團委會可說是臥虎藏龍人才濟濟。

▲各界代表以「卓越睿智」木匾祝賀劉明智會長就職。

卸任會長鄧蜀江是現任宜蘭市民族里長及民族社區理事長，連任多屆備受愛戴，第十八屆會長兩年任內帶領志工主辦或協辦各項活動達184次，其中辦理第34屆及第35屆的肢、智能障礙青少年快樂營活動，最受到各界的肯定。新任第十九屆會長劉明智是地方知名的光南製藥公司總經理，其為人海派熱心，擔任過中華國中家長會長、宜蘭市黎明社區守望相助隊長及目前擔任宜蘭縣西藥商業同業公會理事長、宜蘭縣中小企業協會常務理事、宜蘭警友會警民公關副主委等多項職務，今日就職救國團宜蘭市團委會會長各界頒贈「卓越睿智」木匾祝賀，給予榮耀與肯定。

▲新任會長劉明智與扮演舞團的志工幹部留影。

劉明智會長就職隨即也頒發第十九屆幹部聘書，分別是副會長李守謙、總幹事李素月、副總幹事劉貞君、委員會秘書曾富美、研修組長胡家琦、活動組長鐘宜穎、連絡組長游秀娟、研發組長曾家寶、行政組長張玉芳等人。(照片記者林明益攝)