榮耀與肯定！宜蘭縣「雞精達人」吳雨蓁榮獲台灣省特優商號商人

▲吳雨蓁女士(右)唯一代表宜蘭縣接受特優商號商人表揚。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣「雞精達人」吳雨蓁女士，經營事業有成，信譽受到大眾肯定，經宜蘭縣商業總會推薦榮獲114年「台灣省特優商號模範商人」表揚，29日前往接受頒獎，吳雨蓁女士創辦的「享幸福」雞精品牌打出名號，地方商界與有榮焉。

台灣商業界慶祝第79屆商人節大會於114年10月29日下午4時假花蓮福容大飯店舉行頒獎典禮，由台灣省商業會理事長施勝郎主持及頒獎。宜蘭縣商業會理事長李後位、榮譽理事長楊杰、名譽理事長朱儒文、李連福、陳威震、常務理事林杰、監事吳漢濱，秘書長黃登傑及受獎人女兒林冠彣、孫女蔡卓容，以及台灣省十四個縣市商業會理事長組團前來觀禮，觀禮人數超過700人，典禮盛大隆重。

▲吳雨蓁受獎與宜蘭縣商業會理事長李後位(左)及台灣省商業會理事長施勝郎(右)留影。

宜蘭縣「享幸福貿易有限公司」創辦人吳雨蓁女士，不忘初衷，堅持做對的事，用最好的原料，做出最頂級「享幸福」溫體純鮮雞精；對台灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定，在宜蘭縣一萬多家商號中，脫穎而出，榮獲114年台灣省「特優商號」殊榮。

「享幸福」以雞起家，致力做自己最專業與最熟悉的事，延續三代的堅持，以最嚴格的標準，層層把關，相信有最優質的原料才能做出最好的產品，「享幸福」為全台主力肉雞及小雞的供應商，也是各大滴雞精品牌的上游供應商之一，利用高溫萃取成不加一滴水的「享幸福」溫體純鮮雞精，並榮獲歐盟A.A. Clean Label 100%無添加四星最高等級驗證通過。

▲吳雨蓁女士獲獎家人到場祝賀分享喜悅留影。

採用最高規格的設備打造乾淨、衛生的飼養環境，以宜蘭最天然的雪山純淨好水餵養，雞隻均住在高科技全密閉式空調系統的智慧居住環境，以杜絕病毒的侵害，利用自動化監測及遠端調控雞場內的溫度、濕度、二氧化碳濃度、酸鹼度等，在炎熱的夏天，以水簾式降溫搭配室內循環系統，讓雞隻舒適健康又兼顧環保。

嚴選養殖一年以上的健康老母雞製作，以溫體方式、限時處理，確保肉質新鮮味美。依循古法淬鍊出滴滴精華的鮮雞精，每一口都濃郁、香醇、鮮甜。為了將在地美味直送，「享幸福」採取即時充氮技術，鎖住新鮮、鎖住營養，全面杜絕可能因冷凍而造成的營養流失。

吳雨蓁女士從雞隻的飼養到製成，「享幸福」親力親為，不斷追求創新，並與宜蘭大學育成中心進行產學合作，以自栽的珍貴靈芝研發出「靈芝鮮雞精」。「享幸福」不忘初衷，堅持以對待家人的心做好每件事，希望提供最好的雞精，給每一位信賴「享幸福」的您們。期望喝下「享幸福」溫體純鮮雞精時，幸福的滋味油然而生。（照片記者林明益翻攝）