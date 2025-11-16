榮耀與肯定 李芳靜榮膺宜蘭縣國際傑人會第六屆會長

▲卸任會長賴信明(左)將印信移交新任會長李芳靜(右)。

【記者 林明益／宜蘭 報導】在會旗進場「傑人有愛 公益有力」口號聲中，宜蘭縣國際傑人會第五屆、第六屆會長交接暨理監事宣誓就職典禮揭開序幕，新任會長李芳靜在社團頗為活耀，就職會長各界貴賓雲集，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛代表人工業策進會總幹事陳志信、宜蘭縣肉品市場總經理游美蘭、宜蘭縣議會議長張勝德、宜蘭市市長陳美玲、縣議員黃琤婷、縣議員黃定和服務處主任鄧維偉、前縣議員莊淑如、余美雪、市民代表連聖懷等各界民代及社團代表多人到場祝賀，展現李芳靜在地方的豐沛人脈。

▲傑人會中華民國總會長林四川(左)頒發宜蘭會新任理監事證書由李芳靜會長代表接受。

宜蘭縣國際傑人會會長交接典禮11月16日上午假宜蘭市凱旋宴會廳舉行，由第五屆會長賴信明將印信移交給第六屆會長李芳靜，國際傑人會世界總會長賴文針、世界前總會長張琇雅、國際傑人會中華民國總會長林四川、輔導總會長陳孟謙、副總會長陳櫻佩、林雲章、黃根松及輔導母會台北市傑人會會長李國憲等來自全國各縣市20多個分會都組團前來觀禮祝賀，共同見證這「傑人領導愛心啟航」的薪火傳承。

▲傑人會世界總會長賴文針(左)頒發李芳靜會長當選證書。

卸任會長賴信明是創森科技有限公司負責人，年輕有為，任內「以愛為名」用愛作為會務發展主軸，辦理愛心捐血活動、慰問創世基金會愛心捐款、慰問宜蘭仁愛之家孤老及支持教育關懷等活動，都獲得各界好評。該會創會會長陳鳳琴代表致詞也特別感謝其帶領宜蘭團隊「智慧人傑，齊心共創」的肯定。

▲宜蘭縣傑人會13位新會友上台宣誓入會場面。

第六屆新任會長李芳靜美麗大方，外表形象看不出是公務人員退休，就職表示接任會長職務，是要肩負社會服務的使命，雖然宜蘭分會成立年資尚淺，但他會用生命下半生來努力做公益，告訴自己不能小善而不為。「感恩承續 綻放美好未來」李芳靜同時感謝這麼多來賓的祝福及贈送禮金禮品，表示沒什麼可回報，只能獻上「三千萬」感謝，希望大家「千萬要平安、千萬要健康、千萬要快樂」，另給大家「二個億」要大家留有「善意及回憶」。

▲資深影視製作人阿姑周遊(中)與李朝永(左)伉儷到場祝賀李芳靜會長就職留影。

新任會長李芳靜口才佳，主持功力也是一流，加入多個社團，曾任宜蘭縣跨業交流會會長、救國團真善美聯誼會副會長及台北明星獅子會等，今日就職宜蘭縣傑人會會長，除影視資深名製作人「阿姑」周遊及國際獅子會前總監李朝永專程從台北趕來祝賀，另宜蘭縣工商婦女協會、世華工商婦女協會、宜蘭縣表演藝術推廣協會、宜蘭縣跨業交流會等多團體代表到場共襄盛舉。另外知名藝人中國首位川劇變臉女傳人陶秀華等團體也到場表演助興，帶動「傑人饗宴」熱鬧場面。

▲宜蘭縣工策會總幹事陳志信(中)代表縣府頒發卸任新任會長紀念品留影。

宜蘭縣國際傑人會會長交接，也舉行新會友入會宣誓儀式，新的一年為支持李芳靜會長推動會務公益行善，有多位新會友加入生力軍，完成入會宣誓有李春華、王筱寶、潘芳鋕、賴豐猷、江素貞、廖草雲、夏子婷、郭美雲、黃茵茹、朱志良、洪語嶸、謝岱玲、簡永成等13名新會友。大會同時舉行新任理監事宣誓就職典禮及介紹新秘書長蕭涵、新財務長陳鳳嫚上台，隨後並進行各界頒贈紀念品儀式，其中在華航擔任機長的陳君豪是李芳靜會長引以為傲的公子，陳君豪與家人與有榮焉，特別上台獻花留影，場面溫馨。(照片記者林明益攝)