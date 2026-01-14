榮耀500 擴境未來「BNI大台中南區2026榮耀500感恩晚會」盛大舉行

秉持「付出者必收穫、收穫者必付出」的核心精神，BNI大台中南區1月9日隆重舉辦「2026榮耀500感恩晚會」，邀請來自新加坡、韓國等地及台灣北中南區域各產業的企業領袖、專業人士與合作夥伴齊聚一堂，共同見證團隊成長的重要成果，並以感恩之心回顧一路走來的承諾與努力。

BNI大台中南區立足台中烏日高鐵站旁，長期秉持「以商務交流促進國際合作」的理念，致力協助台灣企業拓展海外市場，成為連結亞太區域乃至全球的重要商務橋梁。透過高效、信任、共贏、共好的平台運作模式，會員彼此以實質商機引薦與資源整合，建立穩固的合作關係，持續為企業創造國際發展新契機。

「榮耀500」象徵BNI大台中南區在會員規模成長目標、商務引薦成果與團隊能量上的重要里程碑。感恩晚會除向一路以來投入付出、彼此成就的夥伴致上最高敬意，也透過各分會產業鏈組建成果的分享，充分展現BNI系統為企業帶來的實質效益與國際連結實力。

活動現場氣氛熱鬧非凡，由會員秉逵創作的大台中南區之歌〈為自己而戰〉揭開序幕，接續由DnA團隊帶來熱力四射的開場舞表演，並隆重祝賀全杏與全樂雙白金分會正式啟動。在年度榮耀表揚與交流餐敘中，與會貴賓於充滿信任與正向能量的氛圍裡深化人脈連結，拓展跨產業與跨國合作的無限可能，正呼應BNI Podcast第918集《熱情、人與過程》（Passion, People, Process）的核心精神。

主辦單位表示，「承諾」是對彼此信任的堅持，「感恩」是對所有付出者的珍惜。未來，BNI大台中南區將持續整合專業資源與國際網絡，打造更具影響力的商務平台，協助台灣企業穩健立足國際舞台，攜手邁向更高榮耀的全新里程碑。