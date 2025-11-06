臺灣機械工業同業公會於2025年迎來八十週年，現場出席超過500名，大家共聚一堂，共同為這個台灣歷史最悠久的產業公會，見證創立80年的里程碑。（圖片來源／臺灣機械工業同業公會）

臺灣機械工業同業公會於2025年迎來八十週年，為慶賀80歲的生日，機械公會舉辦了一系列的活動，包括高爾夫球競賽、國際高峰論壇、編纂機械工業八十年史等活動，壓軸登場的，是在2025年11月6日(四)下午及晚間，假台北喜來登大飯店福祿宴會廳舉辦的「80週年慶酒會」，機械公會特別以「榮耀80 智慧升級、AI領航 邁向綠色永續」作為活動的主題，邀請賴清德總統、立法院江啟臣副院長、經濟部龔明鑫部長、國發會葉俊顯主委、勞動部李健鴻政務次長、AIT谷立言處長、總統府沈榮津資政、超過10個以上各國駐台單位代表、經濟部產發署邱求慧署長、貿易署劉威廉署長、技術司郭肇中司長、工研院吳政忠董事長、金屬中心劉嘉茹董事長等重要貴賓蒞臨現場，並邀請與機械公會緊密合作的產、官、學、研各界貴賓，以及入會30年、40年、50年、60年、甚至70年的會員廠商，與歷任理事長、理監事團隊與已卸任及現任的同仁們，現場出席超過500名，大家共聚一堂，共同為這個台灣歷史最悠久的產業公會，見證創立80年的里程碑。

廣告 廣告





莊大立理事長在致詞中提到，歡迎各界長官、貴賓與夥伴、好朋友們能夠依同來慶祝機械公會80歲的生日，身為台灣歷史最悠久的公會，一路走來，公會團結的氣氛，如同一個大家庭，將大家的情感凝聚在一起，公會多次提出產業建言與建議，也凸顯「敢言」的特色；機械公會依照產業與任務，陸續成立了30個專業委員會，積極促成同業與異業交流合作，促成跨產業、跨領域的交流，替公會與會員們打開更多管道與通路，成為機械公會存在的最大價值。





據本會統計，2025年1~9月機械出口值為232.59億美元，較上年同期成長6.6%。以新台幣計價約7,250.70億元，較上年同期成長3.8%。從統計數字中可觀察到9月機械出口持續成長，且自今年2月起已連續8個月呈現正成長，以美元計算較去年同期成長9.4%，累計1~9月機械出口較去年同期成長6.6%。工具機9月出口金額僅為1.70億美元，同比增加5.0%，主要是去年基期較低，目前出口金額仍較過往為低，工具機產業目前仍受到全球不確定因素影響，市場訂單保守。

廣告 廣告

美國與中國大陸為台灣機械出口的前兩大市場，累計2025年1~9月台灣對中國大陸機械出口小幅增長4.3%，出口金額為52.9億美元；對美國出口則增加13.0%，出口金額為61.1億美元。受美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，5月對美國出口成長19.0%，6月出口成長更高達23.6%，7月出口成長14.8%，8月則因對等關稅啟動實施，出口成長幅度明顯下滑，同比只成長7.6%，9月出口轉下滑0.9%。

工具機出口美國亦受到對等關稅實施影響，5月對美國出口成長17.1%，6月出口成長更高達57.4%，7月對美國出口轉為下滑26.4%，8月出口下滑幅度更高達32.1%，9月出口亦下滑19.9%。

8月7日起美國開始對全球實施對等關稅，目前各國關稅也都已公布，其中對台關稅稅率為20%，相較日韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅20%將使台灣機械產品不利出口美國。但相對美國關稅影響，新台幣匯率影響程度相較下更為重要，是機械產業對外出口競爭力的關鍵，分析自2021年起至今年10月8日之匯率變化，新台幣匯率僅貶值7.4%，日幣貶值幅度卻高達48.1%，兩者相差近41%，以往台灣設備售價較日本低2~3成的價差完全消失，尤其對工具機出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

目前正是機械產業面對出口接單不易、國內市場又因為匯率而受到日本步步進逼的時候，機械產業需要可以喘息的空間，政府單位應該站在維持產業存續以保全國家重要實力的戰略角度，及時伸出援手，讓機械產業能夠站穩，重新出發。

雖然國際情勢仍動盪不安，但機械產業仍舊在起伏中逐漸回穩，並且緩步向上。展望明年，中東戰事趨緩可望落幕，戰後重建商機可期，美中之間關係也由劍拔弩張逐漸和緩，對經濟的影響將會慢慢減弱，地緣政治緊張局面亦逐漸紓解，這些都有助於推動經濟活動加速恢復，也有助於投資信心的上揚。

另外，近年來受到全球經濟發展起伏，加以台灣電子資通產品外銷高速擴張，分析過去十年出口變化，台灣機械出口占總出口比重由2013年之6.8%下滑至2024年之5.1%，雖台灣機械產業產值持續增長，但增長速度仍不及資通訊產品之擴張速度。而過往台灣機械產品中，以往居出口主力地位的金屬加工工具機出口值由2013年之36億美元降至2024年之22億美元，占機械出口比重由17.6%劇減為7.6%，而生產半導體等電子設備則隨台灣半導體產業鏈崛起，2024年出口值達49.5億美元，占機械出口比重成長到16.9%，電子設備已成為台灣機械工業重要之進出口產品與發展重點。

近年國際情勢變化快速，景氣循環波動較過去數十年不同，變化時間與幅度都讓許多人措手不及，近幾年歷經美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響，又爆發俄烏戰爭導致全球在能源、金融與原物料之危機。加上地緣政治影響與美國對等關稅衝擊，全球供應鏈明顯產生變化，觀察現今全球供應鏈情勢，已由全球分工、亞洲製造，轉向更具韌性之短鏈化、區域製造發展，全球佈局已經從風險規避轉變為企業存續的必要考量因素。

同時，氣候變遷劇烈加速驅動節能減碳需求，碳稅的徵收成為另一種貿易障礙，綠色轉型成為主流議題，如何利用智慧化設備來提高生產能效，優化原有生產流程，朝向永續與環境友善，已成機械產業重要商機與利基；全球AI旋風更是突顯台灣在全球的重要戰略地位，台灣機械為AI技術的最佳載體，如何利用現有基礎，加速整合AI達到數位轉型，重新在全球市場競爭中掌握優勢，這對於台灣機械產業而言，此刻，說是危機，不如說是難得的轉機！

臺灣機械產業長期深耕台灣，從業家數超過1萬4千家，從業人口更超過27萬人，產值超過兆元，是臺灣第三個兆元產業，也是根留台灣並為台灣創造就業機會的產業。臺灣機械工業同業公會自創立以來，親眼見證台灣機械產業從日據時代的加工開始，從拆機重組到研發自製，從代工貼牌到發展自有品牌，台灣機械產業一路發展歷程，可以說深刻地記錄台灣人不服輸的韌性，台灣機械不僅多項產品在世界出口都在前十大之列，更憑藉著高品質與客製化在國際市場深受客戶信賴與愛用，這都是值得我們驕傲的成績。相信大家從活動場外的大事記，可以回顧到許多歷史的關鍵時刻與機械產業不斷突破的轉捩點。

為了協助臺灣機械產業永續經營發展，機械公會深感臺灣機械產業應有完善之產業發展藍圖規劃，才能發揮自身優勢，補足產業缺口，強化國際競爭能力。因此，在這十年間，機械公會陸續發表了智慧機械產業白皮書與台灣機械產業發展白皮書，深入剖析機械產業發展情境與短、中、長期的目標，並鏈結政策獲得政府大力支持，不僅智慧機械成為5+2產業創新政策當中的亮點，一舉助攻機械產業站上第三個兆元產業，在SMB、機械雲、雙軸轉型等政策協助下，更讓智慧機械與智慧製造在台灣遍地開花，成為機械產業跨足半導體、電動載具、機器人、行能源等藍海市場的基礎。

機械為工業之母，是所有科技的基礎，更是一個國家其國力之展現所在，很多關鍵基礎技術、關鍵元件與模組、跨域整合應用領域等，皆須耗費十年磨一劍或甚至數十年之累積能量才可達成。因此，作為機械產業最大的資訊平台，機械公會為使臺灣機械產業能深耕台灣、永續發展，多年來一直與廠商站在同一陣線，不斷向政府單位及國際間，提出產業建言、深化交流與合作。

展望下一個十年機械工業產業發展，國際政經情勢將是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與其國內之經濟發展情形更是扮演重要角色。在目前國際經貿情勢下，全球供應鏈已然改變，亦對企業產生不可避免之深刻影響。因應當前國際環境變化，台灣機械工業在經營策略與產品發展上，應適時調整，幾個重要因應策略與發展方向如下：

貼近客戶，成為客戶信賴的夥伴：貼近客戶，與客戶一同合作，共同解決客戶問題，創造客戶的價值，最終成為客戶信賴的夥伴關係。這種關係是一種很難被競爭對手超越的競爭優勢，是掌握價值鏈中較高的部分，是公司核心能力與價值體現的表現方式。此種夥伴關係在半導體產業中最為明顯，但隨著產業發展，各個產業未來也會逐漸往這方向發展。

策略聯盟，以集團化服務提供客戶完整解決方案：台灣機械業者多數為中小型企業，要每家企業都能具有十八般武藝、樣樣都行是很困難的，整併是最好的做法但也難度最高。參考台灣半導體設備業，他們藉由彼此策略合作、交互投資與持股，形成集團式服務能力，包括客戶問題應對、研擬解決方案、最適化分工生產、整合行銷等，提高整體企業形象，為客戶提供最佳與最完整之解決方案，提升對外之競爭優勢。企業間以一種較強的連結模式，來因應當前產業發展的變化。

發展利基型產品與應用市場：標準且泛用之機器設備雖市場大但競爭也大，尤其中國大陸設備已逐漸發展起來，台灣機械業者在此市場的競爭優勢逐漸下滑，雖因地緣政治因素仍有部分市場機會，但獲利空間與市場規模預期也將逐漸減少。發展利基型產品與應用之藍海市場，包括因應各種產品需求之複合功能生產設備、新興產業帶動之新式生產設備、客製化生產需求之設備等，另外，提供系統性的服務，為客戶生產所需提供最佳化的解決方案，也能成為公司專屬的利基型領域產品，增強公司對外競爭力。

建立具差異化之核心技術能力：每家企業皆應有自己能夠與外在競爭之差異化核心技術能力，此差異化能力可以是某些設備發展關鍵技術，也可以是生產加工的知識與解決能力，但重點是需要具差異化，要優於競爭對手，能夠成為企業維持競爭優勢的一道門檻，且須要有不容易被超越的難度。

培養多元的機械產業發展人才：以往設備開發，主要仰賴機械與電控兩類工程師，但在產業發展變革下，軟體人才、光學人才、製程技術人才、市場趨勢人才，或甚至資通訊技術領域人才與ESG領域人才等，都可能是企業所必須培養的人才。這些人才除了從外新聘之外，讓原本企業員工，藉由培訓過程使其具有多職能的專業能力，也是企業留才與增加競爭力的根本所在。企業應不要怕員工被挖腳，而應以公司的願景、員工的成長與成就感，來吸引優秀員工認同公司，持續為公司付出與努力。

精實企業體質，提升產業競爭力：企業應持續推動精實管理提升競爭力，從生產管理到研發設計，導入精實管理作為，並結合數位化工具，協助企業本身提高生產效率、減少浪費與降低生產成本，從而提升企業之整體競爭力。但精實企業體質除生產管理之外，應將產業趨勢、產品策略、客戶關係與營運分析等也納入考量，過往很多關鍵角色都是企業主本身，但這樣不容易有客觀之判斷也無法有效經驗傳承，不易維持公司長久之競爭力。藉由制度化的人才培養與管理措施，形塑公司精實企業文化，才能創造公司永續競爭力。

台灣機械產業發展至今80年，從篳路藍縷到璀璨輝煌，遭遇許多困難與挑戰，卻從不懼戰、從未放棄，相信在全體機械從業人員眾志成城的努力之下，我們必然可以堅定信念，同心攜手共創台灣機械璀璨的未來！

(原始連結)





更多信傳媒報導

蔣尚義：AI進入多元應用後將是「小晶片時代」來臨

美國最高法院大法官尖銳質詢官員 似乎質疑川普對等關稅的合法性

假日急症中心沒兒科遭轟》台大兒醫院長：PGY制度兒科訓練不足 應儘快補強

