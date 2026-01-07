榮譽勳章？國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨」頑固分子 檢察官陳舒怡列幫兇

根據《央視》報導，中國國務院台辦發言人陳斌華今天(7日)宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，依法實施懲戒，並表示將禁止其親屬以及相關企業進入中港澳。此外，國台辦也稱台灣高等檢察署檢察官陳舒怡是「綠色司法打手」，列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

陳斌華在記者會上還表示，「兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨。」還稱有許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

廣告 廣告

此外，這次國台辦也鎖定我國司法人員，首次指控曾經偵辦多起共諜案的我國高等檢察署檢察官陳舒怡是「綠色司法打手」，列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

陳斌華表示，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡甘當台獨打手幫兇，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，所作所為性質惡劣，罪行嚴重。

陳斌華還指出，「『台獨』分子是分裂國家、破壞兩岸關係發展的違法犯罪分子，也是謀『獨』引戰、損害同胞利益福祉的民族敗類。截至目前，已公布『台獨』頑固分子14人，『台獨』打手幫兇12人。凡是以身試法的『台獨』分子無論身在何處，都將採取一切必要措施，依法懲治，終身追責。

根據資料顯示，中國國台辦從2021年開始陸續將時任外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等列入台獨頑固份子名單，隨後又將當時的駐美大使蕭美琴、以及顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠等列入「台獨」頑固分子名單。

此外，國台辦去年3月26日還開設「台獨」打手、幫兇迫害台灣通報惡劣行徑舉報專欄。專欄開通後，陳斌華對外即公布被舉報人員名單包括，台灣內政部部長劉世芳；民進黨籍立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷；台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；「黑熊學院」金主曹興誠、「深綠」牙醫史書華；「台獨」網紅溫子渝、陳柏源等人。