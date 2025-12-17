榮邦永續觀光 林佳龍邀請鏡頭「穿越」友邦

「永續觀光」是外交部「榮邦計畫」重點項目之一，外交部長林佳龍身體力行推廣友邦觀光，並特別在社群平台貼文分享「中美洲經貿辦事處」舉辦的抽獎活動，邀請大家前往捷運台大醫院站附近的公車站亭打卡，那裡的廣告可以讓人用鏡頭「穿越」到瓜地馬拉與貝里斯，也可考慮親自前往這兩個友邦，感受他們的熱情與美景。



外交部所屬的「中美洲經貿辦事處」日前在北市中山南路台大醫院站的公車候車亭刊登廣告，宣傳友邦瓜地馬拉與貝里斯觀光景點；近日還推出「拍出你的中美洲」抽獎活動，邀請民眾到公車站亭拍照後上傳至中美洲經貿辦事處的臉書，就有機會獲得中美洲限量驚喜大禮包。

外長林佳龍在個人臉書分享抽獎活動，還附上自己跟站亭廣告的自拍照，邀請民眾若有機會經過，也可與這個期間限定的戶外廣告來張自拍，且除了透過鏡頭「穿越」，林佳龍更歡迎大家安排時間踏上瓜地馬拉與貝里斯，親身感受友邦的熱情、美景與深厚邦誼。

廣告 廣告

林佳龍上任後推動的「榮邦計畫」裡內含「八大旗艦計畫」，「永續觀光」是其中之一，構想來自林佳龍去年造訪拉美友邦後，深感觀光是其創匯主要來源，所以特別注重觀光議題，外交部國經司司長連玉蘋說：『(原音)外交部在推動榮邦計畫一直是業務重點，所以推動時相關工作項目也會配合榮邦計畫來做聚焦跟調整。』

在林佳龍發文分享後，中美洲經貿辦事處也立刻回應，並提醒民眾抽獎活動進行至本月24日，可抽空去公車站亭拍照打卡。