榮邦計劃助海地、瓜地馬拉醫療公衛發展 林佳龍：持續深化合作

外交部長林佳龍（右）2025.11.21會晤海地衛生部長席納勒（Bertrand Sinal，左）並互贈禮品。外交部



外交部長林佳龍今天（11/20）分別接見來台出席「2025台灣全球健康福祉論壇」友邦海地衛生部長席納勒及瓜地馬拉衛生部長巴諾亞與衛生部次長龔薩雷斯，並分別就台灣與海地及瓜地馬拉智慧醫療合作及醫事人才培育等議題深入交換意見。林佳龍指出，希望在「榮邦計劃」基礎下延續與友邦深化智慧醫療與公衛等合作。

外交部今天發布新聞稿指出，新聞稿外交部長林佳龍於今（2025）年11月20日分別接見友邦海地衛生部長席納勒（Bertrand Sinal）及瓜地馬拉衛生部長巴諾亞（Joaquín Barnoya）與衛生部次長龔薩雷斯（Edgar Rolando González），並分別就台灣與海地及瓜地馬拉智慧醫療合作及醫事人才培育等議題深入交換意見。

林佳龍感謝海地於今年2月「世界衛生組織」（WHO）第156屆執行委員會及5月「世界衛生大會」（WHA）為我執言與致函，並向席納勒部長說明我國政府在「榮邦計畫」下推動智慧醫療「一國一中心」藍圖，願協助友邦建立並提升現代化醫療品質，造福友邦人民健康福祉。席納勒部長則對此次來台深刻感受到台灣熱情好客與在醫衛領域卓越成就表示敬佩，並說明今年海地當選WHO執委會成員，將持續支持我國參與國際組織，另盼未來在基層醫療、公衛體系強化與人才培訓等領域持續深化交流。

外交部長林佳龍（右）2025.11.21接見瓜地馬拉衛生部長巴諾亞（Joaquín Barnoya，左）。外交部

林佳龍同日接見瓜地馬拉衛生部長巴諾亞一行，對於巴諾亞部長去年10月在瓜國熱情接待表達感謝。林佳龍提到兩國合作興建的齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院與聖胡安德歐斯（San Juan de Dios）醫院新生兒大樓，以及「孕產婦及新生兒保健功能計畫」執行成效良好，未來將持續透過「榮邦計畫」延續與瓜國在公衛醫療領域的緊密合作關係。巴諾亞部長表示此次來台參與論壇並參訪台大醫院獲益良多，盛讚台灣具備先進的醫療水準與完善的健保制度，允值各國學習，另提及台瓜公衛計畫廣獲瓜國各界肯定及感謝，期盼未來持續合作提升瓜國醫護人員專業能力。

外交部指出，席納勒部長及巴諾亞部長日前來台出席衛生福利部與外交部合辦的「2025台灣全球健康福祉論壇」，與全球13國25位衛生部長、次長及醫衛社福高階衛生官員，以及來自美國、歐洲、日本等10國40位國際專家分享交流全球衛生社福領域實踐經驗，成功促進各國緊密互動與連結，成效良好並深獲國際肯定。

