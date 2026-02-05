榮馬伴歲迎新春 台積電志工陪伴新竹榮民之家溫馨圍爐

圖/130位台積電志工投入這次活動，陪伴新竹榮民之家的長輩們在歲末共度佳節。(台積電慈善基金會 提供)

隨著春節腳步漸近，到處洋溢年味。今(5)日由台積電志工團隊精心策劃的「榮馬伴歲迎新春--志工同心暖圍爐」活動，在新竹榮家熱鬧展開。這場圍爐不僅是一頓豐盛的聚餐，更是一場跨世代的心靈交流，讓長輩們在歲末寒冬中感受到社會的溫暖與陪伴。

超過130位來自台積不同廠處的志工熱情投入這次活動，分別陪伴新竹榮民之家的「安養區」與「養護區」的長輩們在歲末共度佳節。志工們不僅協助用餐，更主動與長輩聊天、互動，細心傾聽他們的生命故事。活動設計以《如家般》的團圓氛圍為核心，透過遊戲、DIY手作、樂團演出、魔術秀等豐富節目，讓長輩們在歡笑聲中重溫年少時的熱鬧與溫馨。每一桌都安排至少兩位志工陪伴，還有機動組志工隨時提供支援，確保每位長輩都能獲得即時的關懷與協助，讓陪伴成為最溫暖的服務。

廣告 廣告

圖/榮民伯伯和志工很高興分享手做馬年燈籠。(台積電慈善基金會 提供)

考量長輩用餐需求，活動特別規劃了葷食、素食及細碎餐點，在空曠場域搭棚辦桌，除了每道菜餚都能熱騰騰地送到長輩面前，更有餘興節目，每位長輩都開心團聚。台積電慈善基金會張淑芬董事長為每位長輩準備了純棉浴毯、客製餐具組等小禮物，象徵「溫暖相伴、幸福同行」的美好寓意，陪伴大家迎接嶄新的馬年好運與活力。

台積電志工於民國九十九年起就投入新竹榮民之家的服務，今年邁入第十七年，除了長期陪伴外，在特定節日更規劃貼心活動，讓長輩們都能動手創作，榮民伯伯和家人們倍感溫馨。

圖/張淑芬董事長和志工合唱「感恩的心」。(台積電慈善基金會 提供)

今天的圍爐活動流程緊湊而熱鬧，從志工陪同長輩參與「馬力全開大挑戰」互動遊戲，到樂團老師與長輩合唱經典歌曲，現場氣氛熱烈。台積電慈善基金會董事長張淑芬更逐桌與長輩互動，讓圍爐不只是用餐，更是一場充滿情感連結的相聚時刻。志工們協助長輩書寫專屬名牌、完成馬年紙雕DIY，藉此增加互動與交流，讓每一位長輩都能在安心、愉快的氛圍中參與活動。

新竹榮民之家自成立以來，始終是無數榮民長輩安身立命的家園。這些長輩們一生戎馬，為國家、社會無私奉獻。張淑芬董事長在受訪時，分享他投入新竹榮家志工服務的初心，是從被照顧的小孩子角度出發，在榮民之家長輩無私奉獻多年後，讓台積志工也能感受服務與被服務的心態轉換，施者和受者同樣有福氣。這也是她一直在公益第一線的動力。台積電志工們在活動中不僅付出愛心，更從長輩身上學習到堅毅、樂觀與感恩。許多志工表示，透過陪伴與傾聽，深刻體會到榮民長輩們的生命故事與時代記憶，這份跨世代的交流，讓彼此的心靈更加貼近。志工們也在服務過程中培養了同理心與溝通能力，實踐「陪伴即服務」的核心精神，並將這份溫暖帶回自己的家庭與生活。

圖/四位新竹榮民之家的百歲長輩將榮民們共同創作的貼畫送給張淑芬董事長。(台積電慈善基金會 提供)

活動圓滿落幕，卻不是結束，而是愛與關懷的延續。張淑芬董事長和榮家長輩相約，台積志工會持續陪伴。新竹榮民之家主任白恩惠表示：「圍爐活動讓長輩們在年節前夕感受到社會的溫暖與重視。未來榮家將持續攜手各界，為長輩們打造更有尊嚴、更有愛的頤養環境，讓榮家成為長輩們最堅實、最安心的家園」。白恩惠主任更分享在去年八月父親節，台積電的技職培力夥伴快樂麗康企業(HAPPY HAIR/GENIC)與新竹市光復高中時尚造型科攜手合作，在台積電慈善基金會牽線下，積極培育技職新世代人才，讓學生來幫榮民伯伯們剪頭髮、做造型、拍戎裝照的感動。感謝張淑芬董事長帶領基金會和台積志工不僅提供長輩陪伴的溫情，還連結了技職培力和長輩們互動，更顯傳承的意義。

在這個充滿祝福的新春時刻，讓我們一同向所有為國家、社會默默付出的榮民長輩致上最深的敬意，也感謝每一位志工的無私奉獻。願這份溫暖，隨著新年的鐘聲，傳遞到每一個需要被關懷的角落，讓愛與希望在社會中持續流轉。

圖/張淑芬董事長(左)和新竹榮民之家白恩惠主任(右)與榮民長輩們相約，台積志工要長期陪伴。(台積電慈善基金會 提供)

延伸閱讀

台積竹南廠志工教玩風電 三灣國小大坪分校生樂學科普

左鎮國小「防詐特攻隊」熱鬧出動 台積電志工攜手台南市警局以科技專業打造有感防詐教育