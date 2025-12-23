榮鼎智庫：中國經濟實際增長僅為官方數據一半
（德國之聲中文網）據路透社報道，美國智庫榮鼎咨詢（Rhodium Group）周一（12月22日）發布報告指出，2025年中國經濟增長率預計在2.5%至3%之間，主要原因在於下半年固定資產投資出現大幅下滑。
對中國GDP增長做出合理的預測至關重要
相比之下，中國政府預計將在明年3月的會議上宣布，已實現“約5%”的官方經濟增長目標。鑑於兩者之間數據差值，報告指出，對中國經濟增長做出合理預測的數值對中外企業以及中國民眾自身都顯得尤為重要。
官方宣傳的中國經濟增長5%，和比如實際增長的2%之間的差距，相當於國內經濟活動少了約5000億美元的需求。而全球企業、投資者都需要准確的數字來制定銷售預測、投入品供應計劃和競爭策略；中國民眾自身也需要基於可靠預測的政策。超過6億中國人年收入不足2000美元。如果北京無法正視宏觀經濟放緩的程度，就無法正確評估他們的需求。
中國國家統計局尚未回應置評請求。
報告指官方數據內在矛盾
報告作者指出，官方數據本身存在矛盾：一方面，數據顯示固定資產投資下降；但另一方面官方統計卻顯示資本形成仍對國內生產總值（GDP）作出正向貢獻。報告寫道：“對中國2025年經濟增長的解讀，關鍵取決於下半年投資僅僅是回落，還是已經出現崩塌。”
報告進一步指出：“歷史上從未有經濟體在連續十個季度陷入持續通縮的情況下，仍實現5%的實際GDP增長。我們不認為中國會成為第一個例外。”
報告稱，用於道路、鐵路、住房和工廠建設的固定資產投資在年初表現強勁，第一季度增長4.2%，但到6月已轉為負增長，並在10月暴跌12.2%。根據最新官方數據，今年1月至11月固定資產投資同比下降2.6%，其中房地產投資大幅下滑15.9%是主要拖累因素。
已多次發布遠低於官方預測的經濟增長數據
總部位於紐約的榮鼎咨詢是一家盈利性智庫。其已多次做出與中國政府公布的官方經濟數據相差甚遠的預測。
比如2024年中國官方宣稱經濟增長5%，但據榮鼎估算，中國2024年GDP真實增長“溫和改善至”2.4%到2.8%之間。
2023年，中國政府公布的經濟成長為5.2%，榮鼎資訊分析師洛根·賴特（Logan Wright）認為GDP數據“明顯誇大”，真實經濟增長應只在1.5%左右。
而對於2026年，榮鼎智庫預計中國經濟增長僅為1%至2.5%，也明顯低於國際貨幣基金組織（IMF）此前預測的4.5%。該智庫表示：“對中國經濟的誤判已經持續太久了，而且始終朝著高估的方向偏離。”
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德才 (路透社 榮鼎智庫)
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 7 小時前 ・ 78
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 9 小時前 ・ 113
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 151
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 59
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 75
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 58
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 11 小時前 ・ 286
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 8
郭書瑤自爆遭曖昧對象「斷崖式封鎖」內心受傷：該做的都做了
郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問，郭書瑤在劇中因為報復渣前任爆紅，與姚淳耀有著微妙的曖昧氛圍。戲外，郭書瑤已經單身7年，中間一度遇到不錯的約會對象，卻被對方斷崖式斷聯，「約會該做的事情都有做啊，但一場空。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 14
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 453
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 63
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 239
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 212
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2