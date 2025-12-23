榮鼎智庫：中國經濟實際增長僅為官方數據一半

（德國之聲中文網）據路透社報道，美國智庫榮鼎咨詢（Rhodium Group）周一（12月22日）發布報告指出，2025年中國經濟增長率預計在2.5%至3%之間，主要原因在於下半年固定資產投資出現大幅下滑。

對中國GDP增長做出合理的預測至關重要

相比之下，中國政府預計將在明年3月的會議上宣布，已實現“約5%”的官方經濟增長目標。鑑於兩者之間數據差值，報告指出，對中國經濟增長做出合理預測的數值對中外企業以及中國民眾自身都顯得尤為重要。

官方宣傳的中國經濟增長5%，和比如實際增長的2%之間的差距，相當於國內經濟活動少了約5000億美元的需求。而全球企業、投資者都需要准確的數字來制定銷售預測、投入品供應計劃和競爭策略；中國民眾自身也需要基於可靠預測的政策。超過6億中國人年收入不足2000美元。如果北京無法正視宏觀經濟放緩的程度，就無法正確評估他們的需求。

中國國家統計局尚未回應置評請求。

報告指官方數據內在矛盾

報告作者指出，官方數據本身存在矛盾：一方面，數據顯示固定資產投資下降；但另一方面官方統計卻顯示資本形成仍對國內生產總值（GDP）作出正向貢獻。報告寫道：“對中國2025年經濟增長的解讀，關鍵取決於下半年投資僅僅是回落，還是已經出現崩塌。”

報告進一步指出：“歷史上從未有經濟體在連續十個季度陷入持續通縮的情況下，仍實現5%的實際GDP增長。我們不認為中國會成為第一個例外。”

報告稱，用於道路、鐵路、住房和工廠建設的固定資產投資在年初表現強勁，第一季度增長4.2%，但到6月已轉為負增長，並在10月暴跌12.2%。根據最新官方數據，今年1月至11月固定資產投資同比下降2.6%，其中房地產投資大幅下滑15.9%是主要拖累因素。

已多次發布遠低於官方預測的經濟增長數據

總部位於紐約的榮鼎咨詢是一家盈利性智庫。其已多次做出與中國政府公布的官方經濟數據相差甚遠的預測。

比如2024年中國官方宣稱經濟增長5%，但據榮鼎估算，中國2024年GDP真實增長“溫和改善至”2.4%到2.8%之間。

2023年，中國政府公布的經濟成長為5.2%，榮鼎資訊分析師洛根·賴特（Logan Wright）認為GDP數據“明顯誇大”，真實經濟增長應只在1.5%左右。

而對於2026年，榮鼎智庫預計中國經濟增長僅為1%至2.5%，也明顯低於國際貨幣基金組織（IMF）此前預測的4.5%。該智庫表示：“對中國經濟的誤判已經持續太久了，而且始終朝著高估的方向偏離。”

作者: 德才 (路透社 榮鼎智庫)