構成國安風險！ 川普政府暫停所有美國離岸風電計畫施工

美國總統川普下令，暫停所有美國離岸風電計畫施工，理由是「威脅國家安全」。

美國華爾街日報報導，美國政府22日宣布暫停所有美國離岸風電計畫的施工。離岸風電被視為川普本人最不喜歡的產業。（葉柏毅報導）

風電產業屬於美國新興產業，不過近年因成本飆升，而面臨財務困境。美國內政部表示，依川普指示，已經暫停從麻州到維吉尼亞州之間，5個正在推動中風電計畫聯邦租約，理由是「戰爭部在近期完成的機密報告，認定風電機組構成國安風險」。

美國內政部長柏根也表示，這次的行動是為了因應新出現的國家安全風險。柏根指出，宣佈暫停的風電計畫，是因為相關設備靠近美國東岸人口中心，因此對美國的國家安全，構成威脅。

主導其中兩個計畫之一的丹麥「沃旭能源」表示，他們已經接到美國聯邦政府的通知，未來90天，必須停止在外大陸棚的所有工作計畫，沃旭能源將遵守相關命令，並且與合作夥伴一同評估所有選項，以迅速解決相關事宜。此外，沃旭能源也將與美國「海洋能源管理局」及其他機關接觸，同時評估可能採取的法律行動。