構築奢華時尚與療癒感！現代宅挹注黑派美學魅力，讓醫師屋主回歸心靈的沉靜！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 翁嘉鴻建築室內設計｜懷生設計

這間 45坪的毛胚屋，屋主職業為醫師，平時工作繁忙，希望能擁有放鬆療癒的生活空間。在面對新家的裝潢選擇時，雖然喜愛深黑色調的神祕深邃和安全感，又擔心會讓住宅顯得狹窄壓迫。面對這個設計難題，設計師利用鏡面材質的映射效果化解黑色調的限制，更刻劃出空間的時尚個性，營造出時髦而沉靜的質感居家空間。



入口處以黑色磁磚鋪敘，由玄關處延伸到客廳電視牆，化身為時尚的動線過道。電視牆加入天然石皮的粗獷肌理，結合燈光、消光金屬面板，以及天花板鏡等材質，使異材質的交織匯演，迸發精彩美學的戲劇性張力。



公共廳區的天花板採用鏡面材質鋪敘，藉由虛實反射的光影效果，有效延伸空間感，也調和了深黑調的沉重壓迫。除此之外，設計師以奶白色的沙發家具搭配白色石紋的大板磚，以及在餐廳處注入鍍鈦細節、燦金色的吊燈和磚橘色餐椅，挹注奢華而溫暖的生活感，達成風格美學與居住體驗的完美比例。



穿過科技感十足的拱型廊道，便來到主臥空間。主臥室同樣延續公領域的黑調個性，並改以黑鏡材質沉澱環境氛圍，既能放大空間感，也能讓睡眠休憩時光不受反射材質干擾。床尾電視牆則結合深調木皮和白色石紋，挹注沉穩俐落的簡潔視覺。設計師也針對收納需求規劃獨立更衣間，結合深黑色木皮、玻璃和鏡面材質，刻劃條理分明的時髦收納空間。主衛浴在原有的黑調基底中，特別帶有夜空藍與灑金紋理的大理石材，創造時髦而驚豔的美學亮點。

連結公私領域的廊道動線也是一大亮點，以消光金屬板包覆的拱型廊道，結合燈帶的錯位排列，挹注俐落的層次韻律，彷彿踏入未來前衛的廊道空間，前往私領域空間的同時，也抽離了現實生活的喧囂和煩惱。

翁嘉鴻建築室內設計｜懷生設計／翁嘉鴻

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷35弄1號1樓

電話：0989161161

Email：wyson.design@gmail.com

